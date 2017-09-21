Прямые вылеты из Уфы в Дубай стартуют 31 октября Фото: Андрей Старостин Прямые вылеты из Уфы в Дубай стартуют 31 октября Фото: Андрей Старостин

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

31 октября из уфимского аэропорта открываются регулярные рейсы в Дубай. Как сообщало агентство «Башинформ», в рамках осенне-зимнего расписания вылеты из Уфы запланированы три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Отправление рейса в 17.05, прибытие в Дубай в 21.05, по местному времени. В пути туристы проведут пять часов.

Полетная программа продлится до 24 марта 2018 года. На маршруте перевозчик намерен эксплуатировать воздушное судно, рассчитанное на 174 авиапассажира: 162 места эконом-класса и 12 — бизнес. Стоимость билетов Уфа-Дубай-Уфа — от 19 300 рублей по тарифу «эконом» и от 63 000 — «бизнес», уточнили в пресс-службе аэропорта «Уфа».

Благодаря упрощению визового режима — сегодня россияне автоматически получают бесплатную визу по прибытии в ОАЭ сроком на 30 дней — аэропорт Дубай становится еще и удобным стыковочным пунктом. Вылетающие из Уфы туристы смогут продолжить путешествие по более чем 200 направлениям из международного дубайского авиаузла.