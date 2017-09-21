Как не попасться на уловки мошенников в интернете: рекомендации МВД Фото: Башинформ Как не попасться на уловки мошенников в интернете: рекомендации МВД Фото: Башинформ

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Как не попасться на уловки мошенников в сети? В МВД по Башкортостану подробно описали самые распространенные схемы интернет-мошенничества.

СИТУАЦИЯ №1. Вы получили электронное сообщение о том, что вы выиграли автомобиль, и вас просят перевести деньги для получения приза.

Рекомендации МВД:

Никогда не отправляйте деньги незнакомым лицам на их электронные счета. Помните, что вероятность выиграть приз, не принимая участия в розыгрыше, стремится к нулю, а вероятность возврата денег, перечисленных на анонимный электронный кошелек злоумышленников, и того меньше.

СИТУАЦИЯ №2. Вы решили купить в интернет-магазине новый мобильный телефон, ноутбук или фотоаппарат по суперпривлекательной цене, но магазин просит перечислить предоплату.

Рекомендации МВД:

Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов. Помните о том, что интернет-магазин не может принимать оплату за покупку в такой форме. Если вас просят оплатить товар с использованием терминалов экспресс-оплаты или перевести деньги на электронный кошелек, вероятность того, что вы столкнулись с мошенниками, крайне высока.

СИТУАЦИЯ №3. Вы получили SMS-сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована.

Рекомендации МВД:

Никогда не отправляйте никаких денежных средств по координатам, указанным в сообщении, не звоните на номер, с которого оно пришло, и не отправляйте ответных SMS. Самым правильным решением в данной ситуации будет позвонить в банк, выпустивший и обслуживающий вашу карту. Телефон банка вы найдете на обороте вашей карты.

СИТУАЦИЯ №4. На электронной доске объявлений или в социальной сети вы нашли товар, который так долго искали, и стоит он намного дешевле, чем в других местах.

Рекомендации МВД:

Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки, не убедившись в благонадежности контрагента. Внимательно посмотрите его рейтинг на доске объявлений, почитайте отзывы других покупателей, поищите информацию о нем в интернете. Подумайте над тем, почему товар продается так дешево, узнайте, какие гарантии может предоставить продавец.

СИТУАЦИЯ №5. Вы хотите приобрести авиабилеты через интернет.

Рекомендации МВД:

Никогда не пользуйтесь услугами непроверенных и неизвестных сайтов по продаже билетов. Закажите билеты через сайт авиакомпании или агентства, положительно зарекомендовавшего себя на рынке. Не переводите деньги за билеты на электронные кошельки или зарубежные счета. При возникновении подозрений обратитесь в представительство авиакомпании.

СИТУАЦИЯ №6. Вы получили SMS или MMS со ссылкой на скачивание открытки, музыки, картинки или программы.

Рекомендации МВД:

Никогда не переходите по ссылке, указанной в сообщении. Помните, перейдя по ссылке вы можете, сами того не подозревая, получить на телефон вирус или оформить подписку на платные услуги. Даже если сообщение пришло от знакомого вам человека, убедитесь в том, что именно он является отправителем.

СИТУАЦИЯ №7.Вы общаетесь в интернете и имеете аккаунты в соцсетях.

Рекомендации МВД:

Никогда не размещайте в открытом доступе и не передавайте информацию личного характера, которая может быть использована во вред. Общение в сети в значительной мере обезличено, и за фотографией профиля может скрываться кто угодно. Помните о том, что видео и аудиотрансляции, равно как и логи вашей сетевой переписки, могут быть сохранены злоумышленниками и впоследствии использованы в противоправных целях.