УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

«В Уфе открывается международный форум стран БРИКС по развитию инфраструктуры», — сообщает ТАСС. «Участники форма рассмотрят примеры участия жителей в развитии и содержании объектов образования, культуры и досуга. Международный форум стран БРИКС "Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры" открывается в Уфе и продлится до 22 сентября. Участники форума в рамках пленарных заседаний и сессий рассмотрят лучшие российские и зарубежные примеры участия жителей в развитии и содержании объектов образования, культуры и досуга, сообщают организаторы мероприятия».

Информирует ТАСС и о том, что «В Башкирии появится 9 тыс. рабочих мест и около 30 млрд руб. инвестиций к концу 2018 года». Таких показателей должен добиться Башкортостан в результате реализации утвержденной приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов", сообщает в среду пресс-служба правительства республики.

«"С целью системного развития монотерриторий республики распоряжением правительства Башкирии утверждена приоритетная региональная программа "Комплексное развитие моногородов Республики Башкортостан". В документе структурированы задачи, направления, поручения, KPI-показатели и инструменты поддержки монопрофильных муниципальных образований региона", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Башкирии». В целом программа комплексного развития моногородов содержит как поручения федерального уровня, так и инициативы Республики Башкортостан. «В частности, глава Башкирии Рустэм Хамитов для каждого моногорода установил свои ключевые показатели в вопросах развития инвестиционной политики».

В какой уголок страны не заглянет корреспондент ТАСС, везде он найдет что-нибудь хорошее о Башкирии. «Более 10 регионов РФ войдут в 2018 году в проект по уточнению границ земельных участков», сообщает агентство. «Федеральный бюджет в 2018 году профинансирует комплексные работы по уточнению границ земельных участков в 13 российских регионах. Это позволит прекратить споры между правообладателями и даст прозрачную и понятную систему налогообложения — "будет понятно с какой площади брать земельный налог", пояснила журналистам в Иркутске замминистра экономического развития РФ — глава Росреестра Виктория Абрамченко». «…Она сообщила, что в России в настоящий момент в реестре недвижимости учтены 60 млн земельных участков. Из них только 54% имеют точные границы. Лучшая практика в Башкирии — границы там определены у 80% земель».

То же самое можно сказать и про «Российскую газету», которая радуется за наши молодые семьи, получившие, в соответствии с указом главы республики, кругленькие суммы за появление малышей. «Как семьи из Башкирии планируют потратить 300 тысяч за рождение первенца», — это очень интересует РГ: «Первые шесть семей из Башкирии получили социальную выплату за рождение первенца — по 300 тысяч рублей. Корреспондент "РГ" познакомился с такими семьями».

«Интерфакс» также сообщает, в общем-то неплохую новость: «Машиностроительный завод горел в Башкирии, пострадавших нет». Возгорание произошло в среду на машиностроительном заводе в Стерлитамаке (Башкирия), никто не пострадал, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба ГУ МЧС по республике. «По данным ведомства, пожар произошел на территории ООО "Китстар", занимающегося изготовлением механических деталей для сельхозтехники».

«Интерфакс» заранее предупреждает: «Башкирия в 2017г может недополучить 10-12 млрд руб инвестиций из-за просрочки реализации приоритетных инвестпроектов». Оказывается, может недополучить столь внушительную сумму «из-за просрочки освоения средств по приоритетным инвестпроектам и срывом сроков их реализации, следует из материалов регионального Минэкономразвития. Из запланированных к завершению 13 проектов на сумму 73,6 млрд рублей с созданием 701 рабочего места, девять проектов "идут с отставанием сроков освоения инвестиций", говорится в материалах».

«Известия» извещают, что «Кубок мира по футболу доставят в Уфу на следующей неделе» и уточняют, что «Кубок..., сделанный из чистого золота, вес которого превышает 6 кг, доставят в столицу Башкирии в понедельник, 25 сентября. Торжественная церемония приветствия кубка состоится 27 сентября на площади имени Салавата Юлаева». «Кубок пробудет в Уфе до 1 октября, — доверчиво сообщают «Известия», ссылаясь ИА «Башинформ», — Все желающие смогут сделать памятные фотографии с трофеем в торговом центре «МЕГА», который пробудет там в течение двух дней — 29 и 30 сентября».

«Известия» в информации «Новоалтайск может получить статус ТОСЭР» объясняют, что Территория опережающего развития (ТОСЭР) — это «экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения». А в качестве примера приводят Башкирию: «Ранее портал iz.ru сообщал, что статус ТОСЭР могут получить четыре города в Башкирии: Нефтекамск, Белорецк, Благовещенск и Учалах».

«Российская газета» информирует о новом успехе судебных приставов: «В Башкирии приставы выселили из квартиры 40 собак». 40 собак пришлось по решению суда выселить приставам из квартиры в Кармаскалинском районе. «Хозяйка жилья сначала прикармливала бездомных четвероногих, а потом стала селить у себя. В итоге число животных достигло критической нормы. Уставшие от лая и запаха соседи написали заявление в суд, который обязал женщину освободить жилое помещение от собак и привести его в надлежащее состояние».

«Аргументы и Факты» приводят данные о том, какую пользу приносят республике пьяные водители: «Пьяные водители Башкирии пополнили бюджет на 242 млн рублей». Мы ведь по пьяным водителям – в числе российских лидеров. И они не подводят: «С водителей, задержанных за вождение в нетрезвом состоянии, взыскано 242 млн рублей. Это на 100 млн больше по сравнению с прошлым годом, такие данные озвучил главный судебный пристав республики Ильнур Махмутов».

«Аргументы и Факты» рассматривают тему изъятия денег у одних и передачи их другим с разных сторон. «Почти полмиллиарда рублей зарплаты вернули работникам прокуроры Башкирии», — говорится в другом сообщении. «Прокурорские проверки выявили, что 250 работодателей задолжали своим работникам 694 млн рублей, из них 456 млн уже выплачено. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии».