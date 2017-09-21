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21 сентября Четверг

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Мордовский национально-культурный центр Башкирии отметит 20-летие

ОБЩЕСТВО

Мордовский национально-культурный центр Башкирии отметит 20-летие Фото: Дом дружбы народов РБ

Мордовский национально-культурный центр Башкирии отметит 20-летие Фото: Дом дружбы народов РБ

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В пятницу, 22 сентября, в селе Федоровка Федоровского района пройдут мероприятия, посвященные началу мордовского общественного движения в республике и 20-летию образования Региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр РБ».

В программе празднеств запланированы посещение школы имени Героя Советского Союза Н.Т. Антошкина в селе Кузьминовка, отчетно-выборная конференция Мордовского национально-культурного центра, а также праздничный концерт с участием народной артистки России и Мордовии Александры Куликовой и заслуженной артистки Республики Мордовия Оксаны Глебовой. Также состоится презентация новой книги «Мордва. 300 лет в соцветии курая», представляющей собой сборник историко-этнографических статей, современных публицистических очерков, воспоминаний участников событий и зарисовок.

Справка. В Республике Башкортостан проживает более 20 тысяч представителей мордовской национальности. В основном преобладает группа мордвы — эрзя. Мокша проживает в двух населенных пунктах Федоровского района — в селе Кузьминовка и деревне Булякай. В республике активно работает Мордовский национально-культурный центр Башкортостана. В Федоровском районе, где компактно проживает мордовское население, открыт филиал Дома дружбы народов РБ Мордовский историко-культурный центр Федоровского района. Федоровская межпоселенческая центральная библиотека является базовой по обслуживанию мордовского населения республики. В шести школах изучают мордовский язык, на базе Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа идет подготовка специалистов в области мордовского языка для школ и дошкольных учреждений республики. Действуют более 20 мордовских творческих ансамблей, при Домах культуры работают кружки и клубы любителей мордовской культуры. В селе Ильтеряково Кармаскалинского района проводится большая работа по увековечению памяти мордовского просветителя, ученого, этнографа, автора первого мордовского букваря Авксентия Юртова.

Теги: национальные центры, мордва
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