УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе на восстановление трамвайных путей требуется 12 млн рублей. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан». В связи с закрытием некоторых популярных трамвайных маршрутов (1,10,17) жители пишут жалобы в городскую администрацию.

Напомним, значительные повреждения трамвайные пути возле ЖД вокзала получили во время ливня 4 сентября. В некоторых местах рельсы буквально повисли в воздухе — мощный поток воды разрушил грунтовый слой. Для восстановления маршрутов электротранспорта необходимо не меньше двух месяцев и большие финансовые средства.

При этом Управление электротранспорта также несет убытки из-за отсутствия маршрутов и рассчитывает на выделение финансирования, отмечает ГТРК «Башкортостан». Работу по реконструкции поврежденных объектов постараются завершить до наступления первых заморозков.