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21 сентября Четверг

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В Башкортостане III конкурс вокалистов имени Гали Хамзина принимает заявки

КУЛЬТУРА

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане вокалистов приглашают к участию в III конкурсе вокалистов имени Гали Хамзина. Конкурс пройдет с 20 по 24 ноября в Белорецком районе республики, заявки принимаются до ноября. Исполнители должны представить на суд жюри песни из репертуара певца.

Конкурсное прослушивание проводится в два тура: I тур – отборочный (Районный Дом культуры с. Инзер 20 ноября, Серменевский сельский Дом культуры 22 ноября). II тур – финальный (Ахмеровский сельский Дом культуры 24 ноября). В тот же день состоятся гала-концерт и награждение победителей.

Гали Хамзин (1950-2009) — народный артист Баш­кортостана, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева. 25 лет возглавлял фольклорную группу «Ядкар» Башкирской филармонии. Был ярким исполнителем народных и авторских песен на башкирской эстраде. I конкурс певцов на приз Г. Хамзина состоялся 22 ноября 2013 года в Белорецком районе, в родном селе народного артиста Гали Хамзина Кузгун-Ахмерово. 20 ноября 2015 года прошел II конкурс самодеятельных вокалистов.

Теги: конкурсы, память
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