УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» в Уфе пройдет Республиканская молодежная социально-экологическая акция «Моя Республика». Субботник состоится 23 сентября в Непейцевском дендропарке и гостиничном комплексе «Президент отель».

Участниками акции выступают экологические отряды, а также добровольцы из числа студентов высших, средне-специальных учебных заведений, детских, молодежных общественных объединений и организаций республики. Им предоставляется символика и другая атрибутика, соответствующая тематике данного мероприятия, будут выданы мешки и перчатки.

В этом году было решено сделать акцию благотворительной, сообщила пресс-секретарь РСО Айзиля Мулюкова. Деньги, вырученные за сбор мусора, будут направлены в Детский благотворительный фонд «С Любовью», а именно социальным отделениям Уфимского и Архангельского районов Республиканского социального приюта РБ.

Общее руководство акцией осуществляется Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан. Организация и проведение возлагается на Башкортостанское Региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Республиканская молодежная социально-экологическая акция «Моя Республика» проводится ежегодно с 2006 года. В этом году она реализуется в двух этапах: первый этап прошел с 29 апреля до 20 мая; второй этап начинается 23 сентября и продолжается в районах и городах Башкортостана до 4 ноября.