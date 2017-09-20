Башкирские курорты: как и для кого открывали санаторий в Белорецком районе Фото: Книжная палата РБ Башкирские курорты: как и для кого открывали санаторий в Белорецком районе Фото: Книжная палата РБ

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Об открытии санатория в Белорецком районе республики рассказала газета «Красная Башкирия» в апреле 1947 года. Какими лечебными факторами обладала эта местность и кого в первую очередь должен был обслуживать новый курорт, выяснили корреспонденты издания. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Министерство здравоохранения БАССР намечает в Белорецком районе на базе ассинского водоисточника открыть новый курорт. Он будет расположен вблизи села Ассы, — информировало издание. — Для постройки жилых помещений, столовой отпускаются средства».

Как рассказал газете заслуженный врач РСФСР доцент Б. В. Сулейманов, «лечебными факторами этой местности являются минеральные источники и грязи ключевого и торфяного происхождения». Еще в 1940 году, в порядке эксперимента, ассинские воды и грязи были использованы для лечения больных, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы, развившимися на почве инфекций, интоксикаций, а также травм и ранений. Результаты были хорошими, напоминают в издании.

К тому же слабая степень минерализации воды ассинских источников давала возможность применять её и для лечения заболеваний органов пищеварения.

Новый курорт, предназначенный для оздоровления металлургов города Белорецка, планировали открыть в 1947 году.

По мнению газеты, «открытие в Ассах курорта в значительной мере обогатит наши местные лечебные ресурсы и приблизит бальнеологическую лечебную помощь к рабочим горнорудной промышленности республики».

Справка. В 1889 году известный русский академик Феодосий Чернышев первым описал Ассинские минеральные источники. Местные жители издревле использовали эту воду при болезнях желудка, заболеваниях опорно-двигательного аппарата. В 1901 году пробы воды из ассинских источников были отправлены для анализа в Берлинский университет. По своему химическому составу она оказалась близкой к водам известных в Германии Киссингенских минеральных источников. В 2001 году на базе Ассинских минеральных источников был открыт санаторий.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.