УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимцы и гости башкирской столицы смогут увидеть Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Уникальный трофей привезут в Уфу в понедельник, 25 сентября. Такое событие происходит впервые в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Торжественная церемония приветствия Кубка состоится 27 сентября на площади им. Салавата Юлаева.

29 и 30 сентября, а также 1 октября все желающие смогут увидеть Кубок чемпионата мира по футболу FIFA и сделать фотографию с легендарным трофеем в семейном торговом центре «МЕГА», расположенном по улице Рубежная, 174. Доступ в шатер будет осуществляться двумя способами: в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям, которые можно получить в определенных точках города и зарегистрировать на сайте проекта (список точек, где раздаются приглашения, также можно найти на сайте).

В рамках мероприятия посетители смогут принять участие в развлекательной программе, подготовленной специально для них.

Кроме того, во время пребывания в Уфе Официальный Кубок доставят в спортивную школу футбольного клуба «Уфа» под руководством известного футболиста Сергея Семака, Уфимскую специальную общеобразовательную школу-интернат № 13 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также гимназию №16 — первую школу в городе, оборудованную многофункциональным спортивным комплексом, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Футбол в Башкортостане является одним из популярных и массовых видов спорта. В столице республики базируется клуб «Уфа», выступающий в российской премьер-лиге, функционируют спортивная школа ФК «Уфа» и Академия футбола. В 2015 году был сдан стадион «Нефтяник», рассчитанный на более чем 14 тысяч зрителей. Ему присвоена высшая первая категория. Практически сразу же после сдачи «Нефтяника» в эксплуатацию, тренировочная база ФК «Уфа» попала в список баз для сборных на чемпионате мира по футболу 2018 года. Сдача объекта планируется в декабре 2017 года. В составе футбольного клуба «Уфа» играет уфимский воспитанник, серебряный призер первенства Европы 2015 года в составе юношеской сборной России, мастер спорта России Игорь Безденежных.

Справка. Официальная церемония старта тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA состоялась 9 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. После этого легендарный трофей отправился в путешествие, которое станет самым длинным национальным туром в истории этого проекта. За 123 дня он преодолеет более 27 тысяч км и сменит 11 часовых поясов. Официальный Кубок проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность его увидеть будет у каждого третьего россиянина.

Уникальный трофей уже лицезрели жители Красноярска, Омска и Челябинска. После Уфы Официальный Кубок побывает еще в 11 городах: Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. С января по апрель 2018 года он отправится в международное путешествие и вернется в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA — это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,175 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде Официальный Кубок существует с 1974 года.

В соответствии с существующими правилами FIFA, прикасаться к Официальному Кубку могут только победители турнира и главы государств, а оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен Кубок победителей чемпионата мира по футболу FIFA.