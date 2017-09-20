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20 сентября Среда

Уфа   °

Мальчик из Белорецка прошел отбор шоу «Ты супер! Танцы»

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Житель Белорецка, 11-летний Богдан Красавин, попал в популярный проект НТВ «Ты супер! Танцы». Талантливый подросток заручился поддержкой легендарной спортсменки Светланы Хоркиной, сообщает «Комсомольская правда в Уфе».

По данным издания, Богдан живет в Белорецке со своей бабушкой. Он уже два года занимается спортивными бальными танцами, и, как многие настоящие артисты, стремится к большему. Его главная мечта — стать чемпионом по спортивным бальным танцам.

В самом первом туре проекта начинающий артист удивил жюри ярким и зажигательным номером в «родном» стиле, его очаровательная улыбка никого не оставила равнодушным.

Не секрет, что у каждого участника конкурса есть тот, кто вдохновляет его и своим примером помогает добиваться целей. У Богдана это российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина. Мечта юного танцора сбылась: сама спортсменка пришла поддержать его. Кстати, не с пустыми руками — Светлана подарила мальчику игрушку-талисман и свою книгу «Магия побед».

Увидеть выступление Богдана Красавина можно будет 23 сентября в 20.00 на канале НТВ.

Теги: НТВ, Ты супер
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