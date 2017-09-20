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20 сентября Среда

Уфа   °

В Башкортостане появились первые арт-объекты ко Всемирной Фольклориаде-2020

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане появились первые арт-объекты, посвященные Всемирной Фольклориаде-2020. В Ишимбае установили три скульптуры, символизирующих историю и традиции башкирского народа. «Акбузат», «Мелодия» и «Урал батыр» созданы по мотивам башкирских эпосов и легенд и символизируют дух башкирского народа.

Фигуры были вырезаны из листовой стали толщиной 10 мм с использованием современных технологий. Ансамбль из трех арт-объектов расположился на центральной улице города Ишимбая по проспекту Ленина и гармонично вписался в городской ландшафт. Новые объекты были изготовлены ко Дню города, сообщает портал «Культурный мир Башкортостана».

Автор проекта — заслуженный художник РБ, член Союза художников РФ, Лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева, директор Ишимбайской картинной галереи Рафаэль Кадыров. Под его руководством работала целая команда художников и скульпторов: Дим Губайдуллин, Ильнур Ильясов, а также сотрудники АО «ИНМАН».

Теги: арт-объекты, Всемирная фольклориада
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