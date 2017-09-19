УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

У школьников Башкортостана появилась уникальная возможность изучить основы предпринимательства. Участие в проекте, инициированном Центром технологического предпринимательства Уфимского государственного нефтяного технического университета, совершенно бесплатное.

Директор Центра технологического предпринимательства УГНТУ Сергей Гладких назвал две причины запуска этого проекта в школьной среде.

«Для того, чтобы развивалась экономика, нужны предприниматели, их у нас не хватает. Чтобы молодежь успешно занималась бизнесом, основы надо закладывать еще в школе, — считает Сергей Гладких. – Еще одно основание, в том, что УГНТУ стал опорным университетом РФ, соответственно у вуза сейчас помимо задачи по подготовке будущих кадров, есть еще одна – развивать экономику республики».

Одно из направлений этого проекта – создание региональной школьной предпринимательской сети, то есть учащиеся, которым эта тема интересна, могут создать в своих школах клубы молодых предпринимателей, куда, в свою очередь, будут приходить преподаватели УГНТУ, их партнеры – успешные бизнесмены, студенты и аспиранты нефтяного университета.

«Будем обучать, помогать ребятам развиваться, — сказал Сергей Гладких. – При этом мы рассчитываем на достаточно большую самостоятельность школьников, чтобы они сами могли собраться, рассказать о своих проектах, поделиться тем, что им нужно для развития, чего не хватает, какие у них проблемы».

Прежде всего, эти занятия – это хорошая профориентация для школьников. Здесь они узнают о будущем экономики, о том, какие есть научно-технические тренды, что будет востребовано через пять, 10, 15, 20 лет и тд.

«И, даже, если в будущем учащиеся не станут предпринимателями, они будут лучше ориентироваться в современной экономике, — убежден Сергей Гладких. – Школьники получат достаточно знаний и навыков, для того, чтобы стать в будущем квалифицированными специалистами. Детям, у кого будут предпринимательские идеи и проекты, мы будем стараться их развивать и в будущем выводить на программу государственной поддержки».

Первый слет школьников-предпринимателей прошел 9 сентября на площадке технопарка УГНТУ, сюда пришли учащиеся инженерного лицея №83, СОШ № № 44, 82 и другие.

В программе обучения – образовательный блок, куда входят занятия по маркетингу, бизнес-планированию, экономике и другим дисциплинам: индивидуальная проектная работа, в ее рамках специалисты Центра будут консультировать школьников, у которых уже есть определенные идеи и наработки. Также будут проводиться семинары, тренинги, мастер-классы, бизнес-игры, планируются онлайн-лекции.

По словам учащегося инженерного лицея №83 Александра Никитина, проект по основам предпринимательства – актуальный, интересный и достаточно востребованный среди его сверстников.

«Предпринимательство – достаточно перспективный вид деятельности. Я, так же, как и мои товарищи, часто задумываюсь о создании собственного бизнеса. Но для этого требуются, как практические, так и теоретические знания. Нам, школьникам, достаточно трудно пока представить, где и при каких обстоятельствах мы можем получить эти знания, найти наставника, инвестора. Данный проект – это великолепная возможность получить азы бизнес-видения на территории нашей же школы и совершенно бесплатно», — выразил свою точку зрения Александр.

Еще один представитель этого же лицея Дмитрий Журавлев признался, что стать предпринимателем он мечтал с самого раннего детства. Еще в восьмилетнем возрасте родители рассказали ему о том, что существует такой вид деятельности.

«Предпринимательство – это не только вид заработка, но и шанс взять все в свои руки, — говорит Дмитрий. – Впервые я осуществил свою мечту в 10 лет, когда мама предложила мне выжигать на заказ. Но в этой схеме я только выполнял работу, а сбыт товара и общение с людьми лежали на маме. Благодаря новому проекту, я надеюсь получить полезные знания, чтобы в будущем реализовать все свои идеи. Пока есть проблемы с реализацией товара. Основная причина – школьников-предпринимателей не воспринимают всерьез».

Для того, чтобы стать участником программы, необходимо прийти в Центр технологического предпринимательства, который находится в технопарке УГНТУ. Также вся информация размещена на сайте Центра.