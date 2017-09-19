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19 сентября Вторник

Уфа   °

Уфимские школьники могут провести свою собственную экскурсию по башкирской столице для ведущего дневников «Новая фабрика звёзд»

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимские школьники могут провести свою собственную экскурсию по башкирской столице для ведущего дневников «Новая фабрика звёзд», телеканалов «Муз ТВ» и «Ю», музыканта, видеоблогера, ролики которого набирают миллионы просмотров в YouTube, Артема Шалимова.

Для этого учащимся нужно принять участие в конкурсе на лучший экскурсионный маршрут.

Визит Артема Шалимова в столицу республики приурочен к пятилетию уфимской Детской школы телевидения «Телешко», которое отмечается 25 сентября.

««Телешко» открылось в 2012 году, как школа, воспитывающая юных журналистов. Сегодня – это федеральный центр развития детей и подростков в области медиа, филиалы которого работают в Казани, Иркутске и Курске. Здесь собираются не только будущие телевизионщики, радиоведущие и видеоблогеры, но и те, кто хочет стать уверенным, открытым и креативным», — отметил директор «Телешко» Рустем Аднабаев.

За прошедшую пятилетку школе уже есть чем гордиться: ее воспитанники снимают сюжеты для федеральных каналов, выходят в финал Высшего телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион», работают медиа тренерами во всероссийском центре «Орленке». Их приглашают в пресс-туры, они участвуют в международных медиа сменах и побеждают в международных фестивалях. Выпускники поступают в самые престижные профильные вузы.

Так, к примеру, за проект «Крупно повезло» ученики «Телешко» получили первое место на детском фестивале детского телевидения «Включайся» в Москве. Кроме этого, лучшими юные телевизионщики из Башкортостана стали и на международном фестивале кино и телевидения «Таганайские музы» в Златоусте.

Ведущие Илья Гордеев и Вова Капри работали медиа тренерами на фестивале юных журналистов «Медиа волна» в «Орленке» (г.Туапсе). Они же стали финалистами конкурса «Питчинг оригинальных телеидей», который прошел в рамках XV юбилейного Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» 2016.

Выпускники «Телешко» — ныне студенты престижных российских вузов. Среди них — Дарья Афанасьева, она получает высшее образование в Гуманитарном Институте Телевидения и Радиовещания, Карина Кильмаматова – на факультете международной журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, Милена Бородулина поступила в Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики на факультет коммуникаций, медиа и дизайна.

На пятилетие «Телешко» соберутся медиаперсоны республиканского и федерального уровня. Поздравить школу телевидения придут радио и телеведущие, журналисты, звёзды каналов «БСТ», «Вся Уфа», «Россия 1. Башкортостан», а также известные YouTube блогеры.

«Побывать совершенно бесплатно на празднике сможет каждый, кому не исполнилось 18 лет. Для этого необходимо получить пригласительный билет на сайте 5лет.телешко.рф», — уточнил Рустем Аднабаев.

Теги: телешко, пять лет
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