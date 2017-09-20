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20 сентября Среда

Уфа   °

В Уфе в Год экологии открывается уникальная фотовыставка насекомых

КУЛЬТУРА / Год экологии

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан в Национальном музее 21 сентября открывается персональная выставка ишимбайского фотохудожника Камиля Салимова «Увидеть невидимое».

Режим макросъемки, в котором сделаны фотографии, позволяет запечатлеть тончайшие детали таинственного микромира, скрытого от невооруженного глаза человека, увидеть как обычные и незаметные букашки превращаются в прекрасных инопланетных существ, завораживающих своей красотой и совершенством линий.

Для того чтобы получить нужный снимок, у автора уходит около 60 кадров. Один из самых захватывающих аспектов фотографии, по словам мастера, — то, что она открывает дверь в миры, которые мы не можем видеть невооруженным глазом. Терпение и тяга к прекрасному позволили Камилю Салимову достичь яркости и точности в деталях, что позволяет зрителям хорошо рассмотреть, изучить и открыть для себя что-то новое в мире насекомых.

На открытии выставки будут присутствовать автор работ Камиль Салимов и учащиеся из эколого-биологического центра «Эколог».

Теги: выставка
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