Уфимцы не могут вылететь в Анталью из-за неисправного самолета Фото: Олег Яровиков Уфимцы не могут вылететь в Анталью из-за неисправного самолета Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

199 пассажиров рейса Уфа-Анталья не могут попасть на курорт из-за неисправного воздушного судна. Рейс авиакомпании Turkish Airlines должен был вылететь сегодня, 19 сентября, в 4.10.

«Все требования ФАП (Федеральных авиационных правил. – Ред.) выполнены, пассажирам предоставлены напитки и горячее питание», — прокомментировала руководитель пресс-службы Международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.

Пассажиров разместили в двух гостиницах – «Атола» и «Holiday Inn». Отправление самолета запланировано на 5.50 утра. Таким образом, вылет задерживается более чем на сутки.