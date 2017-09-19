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УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жительницы Башкортостана покорили конкурс красоты «Рожденная побеждать!», в котором приняли участие девушки с ограниченными возможностями здоровья со всей России.

С первых дней конкурса представительницы республики громко заявили о себе, проявив таланты и творческие способности в самых разных областях. Подробно о каждой участнице рассказали в Представительстве Башкортостана в Челябинской области.

Диана Рахматуллина работает в индустрии красоты мастером по маникюру, параллельно учится на парикмахера-стилиста. Ее жизненный девиз «Мы — чемпионы своего внутреннего мира!». Презентация девушки не оставила никого равнодушным — трогательный и в то же время трагический танец вызвал бурные эмоции у публики. Жюри присудило ей победу в номинации «Королева элегантности».

Лейсан Зарипова из Уфы всегда была лидером среди сверстников, даже создала свою «Банду» — так называется группа в социальных сетях, которая объединяет молодых людей с инвалидностью. «Я люблю жизнь во всех ее проявлениях, у меня большая семья, есть сынок — моя умница, гордость и опора. Люблю заниматься спортом, увлекаюсь теннисом, езжу на туристические сборы. У меня с друзьями своя банда, вместе мы можем всё, у нас нет никаких преград», — поделилась оптимистка Лейсан. Для финального конкурса она подготовила оригинальный номер, исполнив рэп-композицию.

Утонченная, спокойная, уверенная в себе Римма Ямалова живет по принципу: нужно строить далеко идущие планы и добиваться своих целей. Римма получает два высших образования: экономическое и техническое, имеет опыт работы бухгалтером в консалтинговой компании, активно занимается продажами в собственном интернет-магазине, создает великолепные букеты из цветов.

Еще одна творческая девушка — Людмила Симонова из Белорецка. Она увлекается вязанием, вышивкой бисером, оригами, создает цветочные букеты из конфет. Является модератором группы «Активные инвалиды города Белорецка». Девушка считает, что сильной надо быть не всем назло, а себе на пользу — это ее жизненное кредо. Людмила была победительницей конкурса «Особая леди Башкортостана».

Инициатива организации конкурса красоты «Рожденная побеждать!» принадлежит Ларисе Луневой, которой не только удалось объединить неравнодушных, добрых, отзывчивых людей, но и привлечь внимание властей к проблеме адаптации людей с ограниченными возможностями, доказать всем, что человеческие возможности безграничны, если есть сила духа, вера в себя, желание жить, бороться и побеждать.

«Участницы конкурса — девушки с ограниченными возможностями по здоровью, но неограниченными по силе духа и красоте. И не случайно официальный слоган конкурса — «Красота не имеет границ!», — подчеркнула Лариса Лунева.

Поддержку конкурсанткам из Башкортостана оказало Представительство республики в Челябинской области.