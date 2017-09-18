«Салават Юлаев» в четвёртом матче домашней серии уступил «Северстали»

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова /.

«Салават Юлаев» завершил домашнюю серию игр.

Состав «юлаевцев» на игру претерпел ряд изменений. Вместо Бена Скривенса, допустившего грубую ошибку в предыдущем матче, в воротах появился Андрей Кареев. Также матч пропустили Денис Куляш, Артем Фёдоров и Евгений Бодров. Зато на лёд вернулся Максим Гончаров. Капитанскую повязку надел Илья Зубов, вторым ассистентом стал Григорий Панин.

Первый период не принёс забитых голов. Хотя пропустить «юлаевцы» могли уже в начале матча, когда остались в меньшинстве за нарушение численного состава. Спасла удача — шайба попала в штангу ворот Кареева.

Открыть счёт удалось только на 7-й минуте второго периода. С передач Дмитрия Кагарлицкого и Павла Чернова шайбу в ворота отправил Александр Бумагин.

В третьем периоде уфимцы, подгоняемые болельщиками «зеленой машины», устроили настоящий триллер у ворот Юлиуса Гудачека, но несмотря на отчаянные попытки уфимцев забить, шайба никак не хотела идти в ворота. Не помогли ни игре в большинстве, ни шестой полевой игрок, вышедший взамен голкипера. На последней секунде пустые ворота «юлаевцев» поразил Даниил Вовченко. Итоговый счёт встречи — 0:2 в пользу гостей.