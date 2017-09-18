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Словарь башкирского языка для мобильных телефонов - это лишь вопрос времени

ОБЩЕСТВО

Словарь башкирского языка для мобильных телефонов - это лишь вопрос времени Фото: Олег Яровиков

Словарь башкирского языка для мобильных телефонов - это лишь вопрос времени Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Электронный словарь башкирского языка на сегодняшний день является одной из самых перспективных разработок Института истории, языка и литературы (ИИЯЛ) УНЦ РАН. Как считает заместитель директора этого научного учреждения Тимур Мухтаров, разработка уфимских ученых может быть использована для создания приложения «Словарь башкирского языка» для мобильных телефонов.

«Его создание — это всего лишь вопрос времени. В нашем центре создана электронная база башкирского словаря, которая включает 40 тысяч слов. Это интеллектуальная собственность коллектива Института истории, языка и литературы и ни одно другое учреждение такой базы на сегодняшний день не имеет», — сообщил Тимур Мухтаров.

По его словам, сегодня много энтузиастов, которые хотели бы создать такую программу, но у них нет базы данных.

«Им ее никто не даст, так как на нее есть авторские права. Это со стороны всё кажется легко и просто. На самом же деле проект может быть осуществлен, только если институт получит официальный заказ. Тогда будет урегулирован и вопрос с авторскими правами», — уточнил представитель научного центра.

Теги: башкирский язык, УНЦ РАН, электронный словарь
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