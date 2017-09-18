«Театральная ночь - 2017»: подробная программа культурной акции в городах Башкирии

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

19 сентября в Башкортостане состоится традиционная «Театральная ночь». Ежегодный культурный проект знаменует собой приближение нового театрального сезона. В этом году в акции будут задействованы все театральные коллективы республики, сообщает Министерство культуры Башкортостана.

«Театральная ночь» успела полюбиться ценителям театрального искусства своей обширной и увлекательной программой. Каждый год коллективы республиканских театров предлагают своим зрителям разнообразное «театральное меню» – от экспресс мастер-классов и фотосессий в костюмах многочисленных персонажей до интерактивных сценических перфомансов и популярных театрализованных представлений. Немаловажно, что в эту «ночь» проводятся конкурсы и розыгрыши билетов и абонементов на предстоящий сезон.

Программа «Театральной ночи- 2017».

Башкирский академический театр драмы им.М.Гафури:

17.00 Площадь перед театром — Интерактивная детская программа

19.00 Большой зал – Театрализованное представление

19.00 Фойе — Игры, развлечения для детей.

21.00 Малый зал — Квартирник

Государственный академический русский драматический театр:

19.00 Большой зал — Закрытие гастролей Татарского государственного академического театра им.Г.Камала. Спектакль «Мой белый калфак»

Национальный молодежный театр им.М.Карима:

18.00 Площадь перед театром — Концерт с участием уфимских групп

19.00 Фойе театра и галереи — «Театральный арбат»: фотозона, детская развлекательная зона, поэты и музыканты.

19.10 Галерея 2 этажа — Открытие выставки «Инженеры миров. Часть вторая». Художник — Дмитрий Павлов.

19:40 Большой зал – Спектакль «Датская история»

19:40 Камерная сцена – Спектакль «Четыре жениха Диляфруз»

Уфимский государственный татарский театр «НУР»:

17.00 Площадь перед театром — Церемония открытия

18.00 Фойе театра – Интерактивная программа со зрителем, театральные мастер-классы, работа закулисных цехов, выставки фото и печатной продукции о деятельности театра, литературные уголки, детская площадка, выступления поющих актеров, вербатимы, работа фотографа.

18.00-19.00 Камерный зал – Театральный квест

19.15 Большой зал – Спектакль «Шест невест и один мужчина»

19.15 Малый зал – Спектакль «Женщина из прошлого»

22.00-24.00 Ток-шоу со зрителями

Башкирский государственный театр кукол:

18.00 Фойе театра – Детская развлекательная программа

21.00 Фойе театра – Перфоманс «Восточный базар» 16+

21.30 Зрительный зал – Спектакль «Тысяча и одна ночь» 16+

Башкирский государственный театр оперы и балета:

21.00 Большой зал, зрительское фойе – Театрализованное представление

20.30, 21.30 — Экскурсии по музейным залам театра

Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение:

14.00 — «Театральный троллейбус»

16.00 — Показ праздника «Сабантуй» в дискозале

17.00 — Экскурсия по театру

18.00 — Концерт на площади перед театром

19.00 Малый зал — Спектакль «Весело живем»

Государственный русский драматический театр г.Стерлитамака:

19.00 — Экскурсия по театру, встреча с актерами и руководством театра, чествование самых активных зрителей

20.00 — Проект «Читаем новую драму»

Сибайский государственный башкирский драматический театр им. А. Мубарякова:

19.00 Фойе театра — Интерактивная программа со зрителем, мастер-классы.

Зрительный зал — Театрализованное представление

Сибайское государственное концертно-театральное объединение:

18.00 — Игровая программа для детей: аквагрим, фотосессия

18.30 — Костюмированное шоу

19.15 — Спектакль «Шурале – душа моя»

Салаватский государственный башкирский драматический театр:

18.00 Площадь перед театром — Детская игровая программа, флешмоб

19.00 Площадь перед театром — Ярмарка изделий ручной работы «Страна мастеров». Экспозиция молодых художников

19.00 Фойе театра — Выставка реквизита, бутафорских изделий, театральных костюмов. Фотосессия. Автограф-сессия. Мастер-классы

20.00 Фойе театра — Мастер-класс актеров театра старшего поколения

20.30 — Экскурсии по закулисью театра

19.30 — Открытая читка пьесы детской студии «Арлекин»

21.00 — Театрализованное представление

Туймазинский государственный татарский драматический театр:

18.00-24.00 Большой зал, Малый зал, Фойе театра — Театрализованное представление