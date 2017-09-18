Канаты, произведенные в Белорецке, использованы при строительстве атомного ледокола «Сибирь»

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Стальные канаты Белорецкого металлургического комбината использованы при строительстве и оснастке первого серийного атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220. Судно, построенное по заказу «Госкорпорации «Росатом», будет спущено на воду в Санкт-Петербурге 22 сентября.

С Балтийским судостроительным заводом БМК сотрудничает около 5 лет. Комбинат поставляет ему стальные канаты различных диаметров, в том числе с цинковым покрытием проволок. Данное покрытие обеспечивает устойчивость к коррозии в агрессивных средах и увеличивает срок эксплуатации канатов.

В этом году судостроительному предприятию было отгружено порядка 50 тонн стальных канатов диаметрами от 6 до 65 мм. Тросы БМК используются в грузоподъемных механизмах, а также для оснастки гражданских и военных кораблей и судов.

Первый серийный атомный ледокол «Сибирь» был заложен 26 мая 2015 года. Новое судно – одно из самых мощных в мире судов этого типа. Оно способно пробивать по ходу движения лед толщиной 2,8-2,9 метров с устойчивой скоростью. «Сибирь» предназначена для самостоятельной проводки судов и круглогодичного лидирования караванов в Западном районе Арктики, на мелководных участках Енисея и Обской губы, буксировки судов, а также оказания помощи и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

«Мы рады, что вклад белорецких металлургов есть в таком важном проекте, как запуск ледоколов нового типа для освоения Арктики», – отметил генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.

Справка:

АО «БМК» входит в Группу «Мечел».

ООО «Балтийский завод-Судостроение» входит в Объединенную судостроительную корпорацию.