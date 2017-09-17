Школьников приглашают принять участие в интернет-конкурсе «Птицы Башкирии» Фото: https://vk.com/bashwatchers Школьников приглашают принять участие в интернет-конкурсе «Птицы Башкирии» Фото: https://vk.com/bashwatchers

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Общероссийские общественные организации «Союз охраны птиц России» и региональное отделение Русского географического общества объявляют о проведении VII Республиканского детского интернет-конкурса «Птицы Башкирии» сезона лето/осень.

Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных школ, дошкольных учреждений образования и организаций дополнительного образования. Для участия в конкурсных номинациях необходимо прислать фото с птицей, рисунок с гнездящимся видом птицы, рисунок с перелётным видом птицы, а также ответить на вопросы о гнездящихся и перелётных видах птиц Башкирии. Положение размещено на сайте конкурса. Все ответы на конкурсные вопросы можно найти на сайте «Птицы Башкирии».

Работы на конкурс будут принимать с 1 по 7 октября, объявление результатов – 1 ноября.