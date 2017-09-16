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«Урал» уступил дома «Зениту-Казань»

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«Урал» уступил дома «Зениту-Казань» Фото: ВК «Урал»

«Урал» уступил дома «Зениту-Казань» Фото: ВК «Урал»

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уфимский «Урал» в матче второго тура волейбольного чемпионата России дома со счетом 0:3 уступили «Зениту-Казань».

На протяжении всего матча уфимцы испытывали проблемы как в приеме, так и в атаке и виной тому была сумасшедшая подача казанцев. На старте первого сета «расподавался» капитан гостей Александр Бутько, который сделал два эйса и увеличил преимущество до солидного – 9:1. После того как Максим Пантелеймоненко блоком закрыл Родиона Мискевича, а Артём Вольвич – Андрея Титича преимущество казанцев стало двузначным – 17:6.

Во второй партии хозяева площадки сумели навязать серьёзную борьбу действующему чемпиону страны, заставив ошибаться в приеме Вильфредо Леона. Но после счета 17:17 хозяева площадки дважды угодили в блок и не добили несколько мячей – 17:21. Казанцы не упустили преимущества – 25:22.

Третий сет прошёл под знаком подачи Максима Михайлова, который исполнил 9 подач подряд, сделав два эйса и помог своей команде одержать убедительную победу.

Самым результативным игроком матча стал Леон, набравший 21 очко. В составе «Урала» 11 очков на счету Егора Феоктистова, сообщает пресс-служба ВК «Урал».

Теги: волейбол
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