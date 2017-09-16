«Салават Юлаев» в драматичном матче обыграл «Спартак» Фото: Олег Яровиков «Салават Юлаев» в драматичном матче обыграл «Спартак» Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В субботу, 16 сентября, уфимский «Салават Юлаев» на своем льду принимал московский «Спартак». Открыть счет «юлаевцам» удалось уже на 34 секунде – шайбу в ворота Маркуса Свенссона с передачи Энвера Лисина и Евгения Короткова забросил Игорь Макаров. На 7-й минуте Игорь Макаров – и снова с Энвером Лисиным – уже сам выступил ассистентом для своего капитана. Гол Дениса Куляша стал поводом для смены голкипера – место в воротах «Спартака» занял Никита Беспалов. Нарушение правил, которое допустили москвичи еще через пару минут, стало причиной еще одной шайбы: пока Анатолий Никонцев отбывал штраф за подножку, шайбу в ворота гостей с передачи Йоонаса Кемппайнена отправил Теему Хартикайнен.

В середине первого периода «спартаковцы» снова остались в меньшинстве, однако штрафная двухминутка сложилась не в пользу уфимцев: Анатолий Никонцев сумел поразить ворота Бена Скривенса, несмотря на численное преимущество хозяев льда.

В начале второго периода «юлаевцы» дважды нарушили правила: сначала за подножку был удален Линус Умарк, а через 20 секунд опасно сыграл Григорий Панин. Выстоять втроем против пятерых «спартаковцев» уфимцы не смогли, отставание сократил Игорь Мирнов, кстати, бывший игрок «Салавата Юлаева». Ближе к концу второй 20-минутки хозяева смогли восстановить преимущество в две шайбы – с передач Йоонаса Кемппайнена и Максима Майорова забил неутомимый Линус Умарк.

В начале третьего периода грубая ошибка уфимского голкипера привела к пропущенной шайбе, Бен Скривенс вышел за ворота, и Артему Воронину не составило труда отравить шайбу в пустой угол. До конца периода команды успели еще раз обменяться забитыми шайбами: на 55-й минуте при помощи Дениса Кокарева и Артема Федорова отличился Филип Ларсен, а за минуту до финальной сирены дубль оформил Анатолий Никонцев. К счастью для уфимских болельщиков, перевести игру в овертайм хоккеистам «Спартака» не удалось. Итоговый счет встречи – 5:4 в пользу «Салавата Юлаева».

Следующая игра на «Уфа-Арене» пройдет в понедельник, 18 сентября, уфимский клуб примет череповецкую «Северсталь».