«Я думаю в зале будет много слез, особенно у женщин» - Владимир Спиваков о заключительном концертном дне в Уфе Фото: Георгий Шишкин «Я думаю в зале будет много слез, особенно у женщин» - Владимир Спиваков о заключительном концертном дне в Уфе Фото: Георгий Шишкин

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня, 16 сентября, в Уфе, в ГКЗ «Башкортостан», заключительный день третьего фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». Под живое музыкальное сопровождение Национального филармонического оркестра России пройдет демонстрация фильма Чарли Чаплина «Малыш». Соло исполнит известный музыкант, трубач Вадим Эйленкриг.

«С этого начался Чаплин — его образ, мир. Это очень трогательный фильм, думаю в зале будет много слез, особенно у женщин».

Кстати «Малыш» не первое обращение Маэстро к фильмам Чарли Чаплина. В прошлом году также в ГКЗ «Башкортостан» оркестр уже музыкально сопровождал еще один шедевр великого комика — фильм «Огни большого города».

Говоря о программе нынешнего фестиваля, Владимир Спиваков признался, что она составляется совместно с юными солистами.

«Они все-таки еще маленькие, надо идти им навстречу», — высказал свое мнение дирижер.

Напомним, в первый день выступала девятилетняя пианистка из Японии Шио Окуи и 16-летний скрипач из Швеции с «советскими» корнями Даниэль Лозакович. Накануне прекрасное исполнение Концерта Дмитрия Шостаковича продемонстрировал уроженец Уфы, ныне одиннадцатикласник Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории Тимофей Владимиров.

Говоря о втором фестивальном дне, Владимир Спиваков отметил: «Я поверил в публику вашу, потому что 15 сентября была программа целиком из произведений Шостаковича. Она не такая уж и простая, но люди слушали с таким вниманием, как они прониклинись глубиной этих сочинений».

Стоит признать, благодарный слушатель действительно долго не отпускал Маэстро и музыкантов, несмолкаемыми аплодисментами приглашая их на сцену вновь и вновь. На бис Национальный филармонический оркестр России под управлением Спивакова блестяще исполнил «Лезгинку» из балета Арама Хачатуряна «Гаянэ».

В планах Маэстро — совместный проект с кем-нибудь из известных музыкантов, уроженцев республики. Владимир Спиваков сказал, что это будет неожиданно для всех.

Также он упомянул о международном конкурсе скрипачей Владимира Спивакова, который пройдет в сентябре 2018 года.

«Сейчас ищу скрипку, пока не нашел, — признался музыкант. — Потому что для музыкантов самое главное — инструмент. Ни один молодой человек не может себе купить хороший инструмент, потому что это очень дорого. Из 50 выберу какую-нибудь одну».

Справка. Фильм «Малыш» — история ребенка, брошенного матерью вскоре после рождения. После цепи приключений подкидыша находит житель трущоб — бродяга (Чарли Чаплин), который учит ребенка тому, что знает сам. Вместе им приходится пройти через суровые испытания.