В больнице в Башкирии появились няни для детей, от которых отказываются родители Фото: Благотворительный фонд «Наши дети» В больнице в Башкирии появились няни для детей, от которых отказываются родители Фото: Благотворительный фонд «Наши дети»

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В детской больнице еще одного города Башкирии появились няни для малышей, от которых отказываются родители, сообщает Агентство социальной информации. Нефтекамск стал девятым городом, где благодаря программе «Больничные дети» фонда «Наши дети» за детьми-отказниками, детьми, изъятыми из неблагополучных семей и сиротами из домов ребенка теперь ухаживают профессиональные няни.

Пока государственные органы проводят процедуры, необходимые для определения дальнейшей судьбы такого ребенка, он содержится в больнице. Волонтеры фонда при помощи благотворителей обеспечивают детей подгузниками, игрушками, проводят с малышами занятия. Сегодня под опекой фонда находятся малыши, оставшиеся без попечения родителей, в больницах Уфы, Стерлитамака, Салавата, Нефтекамска, Ишимбая, Давлеканово и Благовещенска.

В Нефтекамске фонд оплачивает труд трех нянь, работающих посменно, а также обеспечивает подопечных всем необходимым, в том числе средствами гигиены, одеждой и спецпитанием,

Справка. Фонд «Наши дети» — это негосударственная, некоммерческая организация, которая реализует программы помощи детям, попавшим в кризисные ситуации. Работа программы «Больничные дети» оплачивается за счет пожертвований частных лиц и организаций. Помочь детям-отказникам можно, сделав пожертвование, подробности на сайте организации.