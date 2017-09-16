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На одной сцене с маэстро Спиваковым - 16-летний уроженец Уфы о своих впечатлениях

КУЛЬТУРА

На одной сцене с маэстро Спиваковым - 16-летний уроженец Уфы о своих впечатлениях

Фото: Георгий Шишкин

На одной сцене с маэстро Спиваковым - 16-летний уроженец Уфы о своих впечатлениях

Фото: Георгий Шишкин

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«Выступать на одной сцене с Владимиром Спиваковым — огромное счастье, потому что это музыкант-легенда, настоящий гений и получить от него музыкальные таинства, которые он выработал за свою жизнь, приобщиться к ним, научиться, перенять их у него, — это безусловно большая радость и настоящий праздник. Это огромный заряд позитивных эмоций на сцене всегда, потому что Владимир Теодорович заряжает вас энергетикой, как и его прекрасный оркестр. Это безусловно большая ответственность, поскольку, если вы выходите на одну сцену с таким человеком, вы должны быть готовы к этому», — признался в интервью корреспонденту агентства «Башинформ» 16-летний учащийся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории Тимофей Владимиров.

Талантливый пианист начинал свой музыкальный путь в Уфе, в Среднем специальном музыкальном колледже, он учился у заслуженного работника культуры РБ Татьяны Погодиной.

Сегодня вместе с Национальным филармоническим оркестром России под управлением маэстро Спивакова Тимофей исполнил «Концерт для фортепиано с оркестром» Дмитрия Шостаковича. Зал ГКЗ «Башкортостан» очень тепло принял земляка. Слушатели долго не хотели отпускать его со сцены, так великолепно и эмоционально он сыграл.

«Это первое произведение, которое я играл с оркестром. Исполнял его с Национальным симфоническим оркестром РБ, потом в Москве. Этот концерт — мой любимый, — говорит Тимофей Владимиров. — У меня к нему особое отношение, он, как ядро вокруг которого собирались все остальные концерты. Эта музыка настолько одновременно простая и сложная, в ней столько всего сказано. Музыка Шостаковича чудесна тем, что в ней можно найти огромное количество уровней прочтения. И каждый раз, когда вы играете, она будет звучать по-новому. Она никогда не надоест, не станет обыденной, потому что от малейшего изменения вашего пульса, настроения, от того, какую книгу вы прочитали, от того, какие люди вас окружают, будет меняться и эта музыка. В ней есть чудо, в каждой ноте этого концерта».

Кстати, перед выступлением в Уфе, у Тимофея была одна репетиция в Москве со вторым дирижером Александром Соловьевым и сегодня, перед концертом.

Говоря о волнении, Тимофей Владимиров отметил: «Если человек не волнуется, значит он уже не музыкант. Волнение не нужно путать со страхом. Потому что страх — это как волнение со знаком минус. От страха перед сценой надо отучаться. Перед выступлением должен быть трепет, это волнение со знаком плюс, без него невозможно выступать, так как не будет яркости, вдохновения, — считает музыкант.

Начинающим исполнителям Тимофей Владимиров пожелал идти по своему собственному пути.

«Мы занимаемся музыкой для того, чтобы подарить людям маленький кусочек счастья, пусть даже на короткое время вырвать их из повседневных проблем, забот и рутины. Подарив эту радость слушателям, мы сами становимся от этого счастливыми. Прежде всего помнить надо об этом, а не о славе и признании».

В этом году Тимофей оканчивает школу, высшее образование он планирует получать в России.

Теги: концерты, Владимир Спиваков
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