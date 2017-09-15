Языковая тема, роддом не оправдал доверия, террор по телефону - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков Языковая тема, роддом не оправдал доверия, террор по телефону - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Выбор сделан

В Башкортостане 10 сентября прошли выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. В голосовании приняли участие 89 640 человек, что составило 52% от числа избирателей, внесенных в списки. По итогам голосования из 256 замещаемых мандатов «Единая Россия» получила 193, «Справедливая Россия» — 14, ЛДПР — 6, КПРФ — 2, «Патриоты России» — 3, «Партия пенсионеров за справедливость» — 1. Самовыдвиженцы получили 37 мандатов, сообщил «Башинформ».

Суд да цирк

Верховный суд РБ утвердил решение Октябрьского районного суда Уфы, запретившего эксплуатировать здание Уфимского госцирка. Ранее проверка установила, что использовать здание небезопасно, так как несущие конструкции купола сильно повреждены и могут обрушиться. Три экспертизы и заключительное исследование подтвердили невозможность эксплуатации цирка. Суд удовлетворил требования, а Верховный суд оставил решение в силе. Сейчас здание не используется по назначению, животные вывезены в цирки соседних регионов, сообщила газета «Республика Башкортостан».

«Туганлык» получился

12 сентября глава РБ Рустэм Хамитов встретился с участниками VI Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык, проходившего в Уфе. На встрече присутствовали члены жюри и коллегии критиков, директора уфимских театров, представители театров-участников, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, говорится в материале «Башинформа».

«Наш замечательный «Туганлык» — получился. В моем понимании культура — это фундамент, основа, без культуры двигаться вперед не можем», — отметил глава республики и озвучил некоторые цифры отрасли в Башкортостане. В 2016 году театры посетил 1 млн человек. В отрасль направлено 1,5 млрд рублей.

На встрече Евгений Князев попросил главу Башкортостана помочь организовать в Москве Театр родства. Также Рустэм Хамитов поддержал идею председателя жюри VI фестиваля «Туганлык» Рифката Исрафилова об организации театрального фестиваля Поволжья.

По итогам встречи Рустэм Хамитов поручил театрам участвовать пропаганде и поддержке родных языков.

Лучшим спектаклем на фестивале «Туганлык», завершившемся 14 сентября, стала постановка Башдрамтеатра «Антигона».

В этот же день в Уфе стартовал третий фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…», организованный при поддержке главы РБ. Все три дня за дирижёрским пультом — Владимир Спиваков. Открытие фестиваля посетил Рустэм Хамитов.

Роддом не оправдал доверия

Работу Республиканского перинатального центра раскритиковали в Контрольно-счётной палате РБ. Со своими задачами центр не справляется. Новый корпус должен был улучшить показатели, однако детская смертность превышает средние показатели. Эксперты отмечают: медучреждение неэффективно использует госресурсы. Руководство центра планирует искать квалифицированных специалистов за пределами республики, так как врачей-неонатологов в Башкортостане нет, сообщил телеканал БСТ.

Ордена от Путина и Хамитова

Президент России наградил двух инкассаторов из Башкирии орденами Мужества за отвагу при исполнении служебного долга. Инкассатор отделения Сбербанка Вячеслав Симонов орден получил посмертно. Вторая награда присуждена его напарнику — Руслану Сулейманову. 22 августа 2015 года трое братьев напали на инкассаторов в продуктовом магазине Уфы. Преступники облили инкассаторов бензином и подожгли. Потерпевшие загорелись, один из них скончался. Один из инкассаторов успел схватиться за оружие, и грабители скрылись ни с чем, сообщил «Башинформ».

15 сентября глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с вице-президентом — руководителем Службы внутреннего аудита НК «Роснефть» Геннадием Букаевым и поздравил его с 70-летием. В ходе встречи Рустэм Хамитов вручил Геннадию Букаеву орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Юбиляр награждён за плодотворную и многолетнюю государственную деятельность, большой вклад в социально-экономическое развитие республики.

Сколько стоит дождь

4 сентября 2017 года, когда в Уфе выпала двухмесячная норма осадков, городскому хозяйству был нанесен ущерб на сумму свыше 41 млн рублей. Об этом сообщил телеканал «Вся Уфа». Самыми крупными статьями расходов являются восстановление асфальта — свыше 14 млн, ремонт трамвайных путей — около 12 млн, восстановление наружного освещения и светофорного хозяйства — свыше 2 млн рублей.

Террор по телефону

На этой неделе в Башкирии и других регионах страны продолжалась волна эвакуаций мест скопления людей. Была зафиксирована серия анонимных звонков о взрывных устройствах в административных зданиях и торговых центрах, школах, вузах и кинотеатрах. В Уфе одновременно были эвакуированы посетители четырех ТРК, сообщил «Башинформ».15 сентября задержаны первые подозреваемые по уголовным делам, возбужденным в связи с ложными телефонными сообщениями о минировании.

Меняются правила записи к врачу

С 1 октября изменится система электронной записи к врачу, сообщила «Молодежная газета». Воспользоваться порталом doctor.bashkortostan.ru можно будет только с использованием подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации, получить которую можно на портале госуслуг gosuslugi.ru. Авторизация под старыми учетными записями будет отключена. Выполнившие новые требования получат также доступ к своей электронной медкарте.

Языковая тема

14 сентября глава РБ Рустэм Хамитов подписал указ о мерах по развитию государственных языков республики и языков народов, проживающих в ней. Документ направлен на сохранение родного языка, создание условий для изучения государственных языков, сообщил «Башинформ».

Указом учреждены гранты главы республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие языков РБ. Отмечена целесообразность создания Фонда по сохранению и развитию башкирского языка. Правительству РБ поручено до 1 февраля 2018 года разработать и утвердить соответствующую госпрограмму и определить источники ее финансирования.

Также Рустэм Хамитов встретился с руководителями национальных общественных объединений региона и обсудил с ними вопросы языковой политики. «Языковая тема, конечно, весьма деликатная. К ней надо относиться серьёзно», — подчеркнул Рустэм Хамитов. На встрече он сообщил, что более 75 процентов учащихся республики добровольно выбрали изучение башкирского государственного языка.

Школьники задержали преступника

Вечером первого сентября на одной из улиц Янаула 13-летние подростки услышали крик и плач ребенка. Побежав на его голос, школьники заметили мужчину, который схватил мальчика, повел в кусты и принялся душить. Подростки удерживали незнакомца до приезда полицейских. Задержанным оказался 39-летний местный житель. Спасители мальчика получили от Следственного комитета благодарственные письма за проявленное мужество и гражданскую активность, сообщила ГТРК «Башкортостан».

Проезд через мост стал платным

На мосту через реку Буй, который построен на границе Башкирии с Удмуртией, а также на мосту через реку Каму в районе города Камбарки ввели платный проезд. Для водителей легковых автомобилей проезд через оба моста обойдется в 330 рублей, для большегрузов — 1740 рублей. Мосты построены по концессионному соглашению между Удмуртской республикой и Инвестиционной компанией. В Башкирии на условиях концессии планируется строительство Восточного выезда из Уфы и автодороги Стерлитамак — Кага — Магнитогорск, сообщил РБК-Уфа.

Приватизация госимущества и туризм

13 сентября глава РБ Рустэм Хамитов провёл заседание Правительства республики, посвященное вопросам развития туризма, а также утверждению плана приватизации госимущества Башкортостана. В прошлом году в республике объём услуг в сфере туризма вырос на 14% и превысил 17 млрд рублей. Турпоток достиг почти 2 млн человек. По мнению главы региона, темпы развития туризма могут быть гораздо выше, поскольку в Башкортостане есть возможности для любых видов туризма. Решению этих задач призвана способствовать госпрограмма по развитию туризма в республике до 2023 года. Программа будет профинансирована почти на 0,5 млрд рублей, сообщил «Башинформ».

В ноябре планируется запустить скорый поезд Уфы — Белорецк. У поезда будет остановка на станции Уршак, а время состыковано с прилетом рейсов из Москвы, чтобы туристы могли добраться до горнолыжных курортов. Это поможет увеличить поток примерно на 20%, сообщил РБК-Уфа.

Также на заседании утверждена программа приватизации госимущества республики на 2018-2020 годы. «Наша задача — обеспечить законность и максимальную открытость процесса приватизации», — отметил Рустэм Хамитов. В программу приватизации включены Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса РБ «Башагропромпроект», Учебно-курсовой комбинат общественного питания РБ, а также гаражи в Учалах. Ожидаемые поступления в бюджет от продажи — 600 млн рублей.