В Башкирии почтят память просветителя, ученого и писателя Хабибназара аль-Утяки

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УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В субботу, 16 сентября, в деревне Утяк Гафурийского района республики состоится вечер памяти, посвященный 155-летию со дня рождения известного религиозного деятеля, просветителя, ученого и писателя Хабибназара Сатлыкова — аль-Утяки (1862-1921), уроженца этой деревни. В мероприятии примут участие имам-хатыбы и представители общественности района, а также гости из Уфы и Ишимбайского района.

Юный Хабибназар после окончания медресе, где настоятелем был его отец, продолжил учебу в деревне Балыклыкуль, затем в Стерлитамаке, Казани, Бухаре и Хиве. Получив хорошее религиозное образование, он возвращается в учебное заведение, которое ранее закончил — в первую соборную мечеть города Казани, уже в должности мугаллима — преподавателя. Однако после смерти своего любимого учителя, известного мусульманского богослова, историка Шигабутдина Марджани, он в 1889 году возвращается в родную деревню, где становится имам-хатыбом мечети, одновременно работает мударрисом и преподавателем в медресе.

При содействии Хабибназара аль-Утяки в медресе, где обучалось около 300 шакирдов, были открыты библиотека и читальный зал. Многие годы своей жизни он посвятил изучению восточной философии, истории ислама, занимался переводом произведений восточной литературы, писал стихи и хикметы, работал над составлением учебников. Печатался в газете «Вакыт» и журнале «Шуро».

Неоценимую роль сыграл Хабибназар ал-Утяки в становлении и формировании мировоззрения своего племянника Ахметзаки Валидова, будущего лидера национального движения и основателя Башкирской автономной республики, который учился у дяди в 1902-1908 годах.

Как рассказал председатель оргкомитета по проведению юбилейного вечера, журналист и общественный деятель Нияз Салимов, мероприятие пройдет в рамках подготовки к 100-летию Башкортостана.