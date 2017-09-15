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Рустэм Хамитов наградил вице-президента «Роснефти» Геннадия Букаева орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан»

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов наградил вице-президента «Роснефти» Геннадия Букаева орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов наградил вице-президента «Роснефти» Геннадия Букаева орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с вице-президентом – руководителем Службы внутреннего аудита ПАО НК «Роснефть» Геннадием Букаевым и поздравил его с 70-летием.

– Вы очень много сделали для республики, работая и в 1980-е, и в 1990-е, и в 2000-е годы. Были интересные события, в которых Вы принимали активное участие, – сказал руководитель региона. – Все хорошо знают, что при Вашем участии прошло становление налоговой службы республики. Вы были её первым руководителем, сразу же взяли курс на информационные технологии, информатизацию. Это было первым подобным опытом в Российской Федерации. Думаю, что не в последнюю очередь это послужило тому, что и в Москве Вы работали сильно, крепко, стали министром Российской Федерации по налогам и сборам.

В ходе встречи Рустэм Хамитов вручил Геннадию Букаеву орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Согласно подписанному Главой Башкортостана Указу, юбиляр награждён за плодотворную и многолетнюю государственную деятельность, большой вклад в социально-экономическое развитие республики.

– Спасибо, Рустэм Закиевич! Я благодарен за эту награду, поскольку моя основная творческая, активная жизнь связана с республикой, – отметил Геннадий Букаев. – С 1966 года, когда я поступил в Уфимский нефтяной институт, и до 1999 года я жил, учился и работал в Башкортостане. Моё становление как личности, как руководителя произошло именно здесь, и я благодарен нашей республике, что мне было комфортно работать и созидать. В дальнейшем всё, что было создано здесь, мне удалось реализовать на федеральном уровне. Можно сказать, что Башкортостан дал мне путёвку в жизнь.

Букаев Геннадий Иванович родился 15 сентября 1947 года в Оренбургской области. После окончания Бугурусланского нефтепромыслового техникума работал помощником бурильщика.

В 1971 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «инженер-электрик», а в 1980 году – Свердловскую высшую партийную школу. После вуза трудился в строительной отрасли. С 1977 года – на партийной работе. В 1985–1990 годах – первый секретарь Белебеевского горкома КПСС. В 1990–1992 годах – заведующий отделом Совета министров БАССР. В 1992–1999 годах возглавлял Государственную налоговую инспекцию по Республике Башкортостан.

В 2000–2004 годах – министр Российской Федерации по налогам и сборам. В 2004–2008 годах – помощник Председателя Правительства Российской Федерации. В 2008–2012 годах – помощник первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. В 2012–2013 годах – советник Президента Республики Башкортостан. С 2013 года работает в структурах ПАО НК «Роснефть».

Кандидат экономических наук. Заслуженный экономист Российской Федерации.

Теги: награждение, глава рб
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