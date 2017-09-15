Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.77 ↑

EUR 68.69 ↑

15 сентября Пятница

Уфа   °

Рожденные побеждать - в Башкирии ученые одного из вузов могут определить склонность к видам спорта

ОБЩЕСТВО

Рожденные побеждать - в Башкирии ученые одного из вузов могут определить склонность к видам спорта Фото: пресс-центр БашГУ

Рожденные побеждать - в Башкирии ученые одного из вузов могут определить склонность к видам спорта Фото: пресс-центр БашГУ

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Ученые Центра молекулярной медицины Башкирского государственного университета с помощью теста ДНК могут определить предрасположенность человека к спорту и продуктам питания.

«Стратегией развития медицины в настоящее время является ее персонализация, то есть проведение ранней ДНК-диагностики и профилактики», — говорит директор Центра Эльза Хуснутдинова.

Анализ антропометрических и функциональных показателей (рост, вес, пропорции тела, размер сердца) тоже могут подсказать оптимальный для ребёнка вид спорта. Но генетика позволяет определять точнее и уже в детстве.

По заданию федерального центра подготовки спортивного резерва страны уфимские генетики разработали подход, который помогает определить, есть ли вообще у человека способности к спортивным достижениям и какой вид спорта может сделать из ребенка чемпиона. Этими данными смогут пользоваться родители при выборе спортивных занятий для детей, а также тренеры — для контроля подготовки юных спортсменов в детских спортшколах и школах олимпийского резерва.

Ученые считают, что благодаря их исследованиям можно избежать зря потерянного времени в спорте, огромных расходов родителей и возможного вреда здоровью ребенка.

При этом Эльза Хуснутдинова пояснила, что нет гена борца или пловца. Но есть набор генов, предрасполагающих к повышенной гибкости, быстроте, силе или выносливости. Эти три показателя — основа практически каждого индивидуального вида спорта. И по степени предрасположенности к ним можно определить, какой именно вид подходит ребенку больше остальных.

Однако, как отмечают ученые, человек не может ставить рекорды только благодаря генам — заложенные природой способности необходимо развивать. И наоборот, спортсмену необязательно быть одаренным, чтобы добиться успеха. С этим мнением согласны и тренеры, воспитавшие не одного чемпиона. К примеру, заслуженный тренер России, наставник олимпийского чемпиона Тимура Сафина и многих других, Лира Грушина считает, что помимо таланта (дара) необходимы настойчивость, упорная работа, терпение. Эти качества способны победить генетику.

Материал для исследования собирается с внутренней стороны щеки человека. Сделать такой анализ — удовольствие не из дешевых. Стоимость исследования варьируется от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от числа исследуемых генов, уточнили в Центре молекулярной медицины БашГУ. Обратиться туда может каждый. Центр находится в главном корпусе БашГУ.

Теги: наука, генетика, БашГУ
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Новости партнеров
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть