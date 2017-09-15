Рожденные побеждать - в Башкирии ученые одного из вузов могут определить склонность к видам спорта Фото: пресс-центр БашГУ Рожденные побеждать - в Башкирии ученые одного из вузов могут определить склонность к видам спорта Фото: пресс-центр БашГУ

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Ученые Центра молекулярной медицины Башкирского государственного университета с помощью теста ДНК могут определить предрасположенность человека к спорту и продуктам питания.

«Стратегией развития медицины в настоящее время является ее персонализация, то есть проведение ранней ДНК-диагностики и профилактики», — говорит директор Центра Эльза Хуснутдинова.

Анализ антропометрических и функциональных показателей (рост, вес, пропорции тела, размер сердца) тоже могут подсказать оптимальный для ребёнка вид спорта. Но генетика позволяет определять точнее и уже в детстве.

По заданию федерального центра подготовки спортивного резерва страны уфимские генетики разработали подход, который помогает определить, есть ли вообще у человека способности к спортивным достижениям и какой вид спорта может сделать из ребенка чемпиона. Этими данными смогут пользоваться родители при выборе спортивных занятий для детей, а также тренеры — для контроля подготовки юных спортсменов в детских спортшколах и школах олимпийского резерва.

Ученые считают, что благодаря их исследованиям можно избежать зря потерянного времени в спорте, огромных расходов родителей и возможного вреда здоровью ребенка.

При этом Эльза Хуснутдинова пояснила, что нет гена борца или пловца. Но есть набор генов, предрасполагающих к повышенной гибкости, быстроте, силе или выносливости. Эти три показателя — основа практически каждого индивидуального вида спорта. И по степени предрасположенности к ним можно определить, какой именно вид подходит ребенку больше остальных.

Однако, как отмечают ученые, человек не может ставить рекорды только благодаря генам — заложенные природой способности необходимо развивать. И наоборот, спортсмену необязательно быть одаренным, чтобы добиться успеха. С этим мнением согласны и тренеры, воспитавшие не одного чемпиона. К примеру, заслуженный тренер России, наставник олимпийского чемпиона Тимура Сафина и многих других, Лира Грушина считает, что помимо таланта (дара) необходимы настойчивость, упорная работа, терпение. Эти качества способны победить генетику.

Материал для исследования собирается с внутренней стороны щеки человека. Сделать такой анализ — удовольствие не из дешевых. Стоимость исследования варьируется от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от числа исследуемых генов, уточнили в Центре молекулярной медицины БашГУ. Обратиться туда может каждый. Центр находится в главном корпусе БашГУ.