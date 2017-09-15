В башкирском Янауле в рамках партийного проекта «Реальные дела» построена детская площадка Фото: ИА "Башинформ" В башкирском Янауле в рамках партийного проекта «Реальные дела» построена детская площадка Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Янауле в микрорайоне Урняк появилась детская площадка с качелями, каруселями, баскетбольным щитом. Как сообщили в региональном отделении «Единой России», в марте в микрорайоне прошел сход граждан, которые общим голосованием жители решили участвовать в партийном проекте «Реальные дела», чтобы построить игровую площадку.

«Мы неоднократно поднимали вопрос по решению проблемы организации досуга детей школьного и дошкольного возрастов. До сих пор обустройство яркой, красивой спортивно-игровой площадки с качелями и песочницей для наших детей было большой мечтой», — рассказала одна из активисток микрорайона Флорида Тараканова. На днях жители окрестных домов собирались снова, чтобы обсудить вопрос озеленения территории площадки и спланировать обустройство футбольного поля.