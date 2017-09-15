Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.77 ↑

EUR 68.69 ↑

15 сентября Пятница

Уфа   °

В башкирском Янауле в рамках партийного проекта «Реальные дела» построена детская площадка

ОБЩЕСТВО

В башкирском Янауле в рамках партийного проекта «Реальные дела» построена детская площадка Фото: ИА "Башинформ"

В башкирском Янауле в рамках партийного проекта «Реальные дела» построена детская площадка Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Янауле в микрорайоне Урняк появилась детская площадка с качелями, каруселями, баскетбольным щитом. Как сообщили в региональном отделении «Единой России», в марте в микрорайоне прошел сход граждан, которые общим голосованием жители решили участвовать в партийном проекте «Реальные дела», чтобы построить игровую площадку.

«Мы неоднократно поднимали вопрос по решению проблемы организации досуга детей школьного и дошкольного возрастов. До сих пор обустройство яркой, красивой спортивно-игровой площадки с качелями и песочницей для наших детей было большой мечтой», — рассказала одна из активисток микрорайона Флорида Тараканова. На днях жители окрестных домов собирались снова, чтобы обсудить вопрос озеленения территории площадки и спланировать обустройство футбольного поля.

Теги: площадки, партийные проекты
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Новости партнеров
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть