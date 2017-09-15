Башкирия в федеральных СМИ: санатории приносят миллиарды, языки останутся в сохранности, компьютер - за трезвость

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

РБК «Стало известно, сколько Петербург зарабатывает на здоровье горожан», благодаря чему «досталось» и нашей республике, вернее, ее правительству: «Правительство Петербурга оказалось на пятом месте в списке крупнейших в России собственников санаторно-курортных учреждений с наибольшей выручкой. Опережают Северную столицу Федерация независимых профсоюзов России (7,56 млрд руб.), правительство Республики Башкортостан (4 млрд руб.), РЖД (3,5 млрд руб.) и «Газпром» (2,85 млрд руб.)».

ИА REGNUM сообщило, что в Башкирии утвердили новую программу приватизации госимущества на 2018-2020 годы. «Правительство Башкирии утвердило программу приватизации государственного имущества республики на 2018−2020 годы. Ориентировочная сумма поступлений в бюджет от возможной продажи государственного имущества в рамках прогнозного плана 2018−2020 годов составляет порядка 600 млн рублей, — пишет «Регнум», — В программу приватизации госимущества на 2018−2020 годы включены ГУП «Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса Республики Башкортостан «Башагропромпроект», ГУП Учебно-курсовой комбинат общественного питания РБ, а также объекты недвижимого имущества (гаражи) в городе Учалы».

Агентство приводит и слова главы республики Рустэма Хамитова из его выступления на заседании правительства: «Сейчас в распоряжении республики — 40 государственных унитарных предприятий и 44 пакета акций или долей хозяйственных обществ (без учёта находящихся в стадии ликвидации и банкротства). Республиканский закон о бюджете устанавливает на последующие два года по 3 млрд рублей поступлений в бюджет от продажи акций и иных форм участия в капитале».

«Известия» пишут на своем портале, что «В Башкирии появится фонд по сохранению и развитию башкирского языка» и поясняют, что это «Глава республики Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по развитию государственных языков республики и языков народов Башкортостана. Документ также предусматривает создание фонда по сохранению башкирского языка». И добавляют: «Как сообщает ИА «Башинформ», фонд будет обеспечен необходимыми финансовыми ресурсами».

«Интерфакс» ту же тему раскрывает гораздо шире, хотя заголовок дает гораздо уже: «Башкирский язык в школах Башкирии будет преподаваться по заявлению родителей». «В четверг глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о мерах по развитию государственных языков республики и языков народов, проживающих на территории региона. "Указом учреждены гранты главы РБ для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков и языков народов республики. В документе также отмечена целесообразность создания Фонда по сохранению и развитию башкирского языка", — сообщила пресс-служба регионального правительства».

Тему сохранности языков еще тщательнее изучило ТАСС. «Правительству республики поручено до 1 февраля 2018 года разработать и утвердить госпрограмму по сохранению и развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан с подпрограммами "Башкирский язык", "Русский язык" и "Родные языки", а также определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа", — говорится в сообщении пресс-службы главы Башкирии.

Также, согласно указу, общественной палате республики и Ассамблее народов Башкирии рекомендовано осуществлять общественный мониторинг реализации федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики.

По данным пресс-службы главы республики, указ будет гарантировать равные права на сохранение родного языка народов, проживающих на территории Башкирии, создаст условия для свободного изучения государственных языков республики, а также обеспечит эффективность и доступность системы изучения башкирского языка и языков народов Башкирии».

«Известия» извещают о возможном запуске нового скорого поезда: «Скорый поезд из Белорецка в Уфу могут запустить в ноябре». Если конечно договорятся с руководством ОАО «Российские железные дороги». «По словам председателя Госкомитета по туризму и предпринимательству Вячеслава Гилязитдинова, в случае одобрения открытия направления стоимость проезда составит не более 500 рублей, а время в пути займет около четырех часов». Кроме того, предлагается продлить поезд «из Белорецка в Уфу» до станции Новоабзаково, — сообщается в заметке.

РБК прославляет налоговую службу республики: «Башкирия отдала в федеральный бюджет 60% собранных за полгода налогов». Далее – цифры: «Башкирия за шесть месяцев 2017 года собрала в бюджеты всех уровней 156,6 млрд рублей. Это на 25,3% больше к уровню 2016 года и составляет 51,6% от годового плана. 62,2 млрд из этой суммы (40%) поступило в консолидированный бюджет республики (рост 8,3% к 1 полугодию 2016 года).

Наибольшие темпы демонстрирует собираемость акцизов (+17,2%), налога на прибыль (+11,3%) и имущественные налоги (+6,5%). Об этом на коллегии республиканского управления федеральной налоговой службы рассказал глава ведомства Марат Вахитов».

«Интерфакс» хвалит наших энергетиков за достижения в производстве: «Выработка электроэнергии в Башкирии за 8 месяцев выросла на 7%, потребление — на 2%». «Электростанции энергосистемы Башкирии в январе-августе 2017 года выработали, по предварительным данным, 15,653 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года, без учета выработки 29 февраля 2016 года увеличение составило 7,3%», — говорится в сообщении филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала.

А одна из региональных редакций «Аргументов и Фактов» нашла наши выдающиеся достижения в одной из областей потребления, которым уделено немало места в статье «Непьющая Россия — утопия или реальность? Почему культурное питие опасно».

В качестве эксперта выступил... этнограф Виктор Кривоногов, которого спросили: «Виктор Павлович, простите, непьющая Россия — разве это не утопия?».

Вот что он ответил: «Нет. Примеры есть, и даже в нашей стране. 10 лет назад проблемы алкоголизации доверили решать регионам. Откликнулось не больше 4 субъектов. Там стали проводить трезвую пропаганду, и одновременно начались ограничительные мероприятия. В частности, в действие вступил закон, который разрешает сельскому сходу запретить торговлю алкоголем. Это принято в Чечне, Башкортостане и Якутии. В последней уже больше 100 населённых пунктов решили алкоголь не завозить. Учитывая расстояние между населёнными пунктами, если в магазине водки нет, то и взять её негде. В Башкирии действует конкурс на самое трезвое село, и каждый год там идёт настоящая борьба за это звание. Победитель получает деньги в бюджет, компьютерный класс, школьный автобус — хорошие подарки».