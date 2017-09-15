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Задержаны подозреваемые в телефонном минировании торговых комплексов России

ОБЩЕСТВО

Задержаны подозреваемые в телефонном минировании торговых комплексов России Фото: Известия

Задержаны подозреваемые в телефонном минировании торговых комплексов России Фото: Известия

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Первые подозреваемые по уголовным делам, возбужденным в связи с ложными телефонными сообщениями о минировании, задержаны. Об этом сообщают «Известия».

В отношении 17-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Подростка задержали в подмосковном Волоколамске. Его подозревают в телефонном «минировании» Дворца спорта.

Вычислить задержанного подростка, как и остальных, удалось без особого труда, так как они использовали обычный телефон, в то время как организаторы акции совершали звонки при помощи IP-телефонии и мессенджеров, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Серия звонков о минировании ТЦ, аэропортов и вокзалов уже несколько дней продолжается в крупнейших городах России. В столице Башкирии одновременно были эвакуированы посетители четырех крупнейших торговых комплексов. Тем временем ФСБ расследует дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Теги: телефонные мошенники, задержание
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