Два очка Умарка и возвращение Панина: «Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» Фото: Валерий Шахов

















Два очка Умарка и возвращение Панина: «Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» Фото: Валерий Шахов

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Уфимский «Салават Юлаев» продолжает домашнюю серию игр. В четверг, 14 сентября, «юлаевцам» удалось вырвать победу у нижегородского «Торпедо». Большая часть игры складывалась не в пользу хозяев льда. На 14-й минуте первого периода ворота Бена Скривенса распечатал Юрий Сергиенко, после чего зрителей ждала сорокаминутная безголевая пауза. Хотя шансы забить имели обе команды.

Переломить ход игры уфимцы смогли лишь в концовке матча – не без помощи соперника, точнее, «индивидуальных решений некоторых игроков», как скажет на послематчевой пресс-конференции наставник гостей Петерис Скудра. За пять минут до финальной сирены с передачи Теему Хартикайнена и Линуса Умарка гол забил Йоонас Кемппайнен. Еще через две минуты Линус Умарк отличился уже сам, отправив в ворота Ивана Лисутина победную шайбу. Итоговый счет в матче – 2:1.

«Я считаю, что мы сыграли хороший матч, в концовке допустили пару грубых ошибок, но целиком тот план на игру, который у нас был, мы выполнили, — прокомментировал игру Петерис Скудра. — Ванька Лисутин (голкипер «Торпедо». – Ред.) провел хороший матч, наверное, за него больше всего обидно, даже не за очки. Игрой я доволен, но решения некоторых ребят огорчили».

«Это была хорошая игра, здорово играли обе команды. И мне очень понравилось отношение наших ребят – как мы терпели и дотерпели до конца игры, — охарактеризовал матч главный тренер «Салавата Юлава» Эркка Вестерлунд. — Единственное, чем я недоволен, — это нашим большинством, мы должны больше бросать».

Кстати, этот мачт стал первым — не считая предсезонных турниров — для новобранца «юлаевцев» Григория Панина, который пропустил начало сезона из-за дисквалификации.

«Матч на удивление удачно сложился, выше среднего, так скажем, -признался после матча защитник. — Я соскучился по льду, по играм, по хоккею, достаточно серьезная была игра».

Следующую игру «Салават Юлаев» проведет в субботу, 16 сентября, на «Уфа-Арену» приедет московский «Спартак».