В Уфе прошел первый городской квест среди трудящейся молодежи Фото: ЦСЗМ г. Уфы



В Уфе прошел первый городской квест среди трудящейся молодежи Фото: ЦСЗМ г. Уфы

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

14 сентября более 30 молодежных команд от предприятий и организаций Уфы боролись за звание победителя первого городского квеста среди трудящейся молодежи столицы. Основная идея квеста – знакомство с историей Уфы, развитие патриотизма и любви к городу, а также формирование навыков поиска необходимой информации.

Разработчиком квеста стало Агентство делового отдыха «КвесТим». В нем приняли участие юноши и девушки от 18 до 35 лет, работающие в частных компаниях, государственных ведомствах, научных организациях и заводах, расположенных на территории Уфы.

Стартовали команды в Саду культуры и отдыха им. С.Т.Аксакова, после чего в течение двух часов пешком проходили все контрольные точки квеста в исторической части города.

Победители определялись по наибольшему количеству правильно выполненных заданий на трассе квеста за наиболее короткий срок. Обладателем первого места стала команда МБУ ОДПК «Лидер»(команда «Прорыв») , вторыми пришли к финишу АО НПФ «Буринтех» (команда «Буринтех-2»). Тройку призеров замкнула команда МУП «Уфаводоканал» (команда «Лагуна»).

Обладатели призовых мест получили дипломы от организаторов квеста, а также призы и подарки от партнеров мероприятия.