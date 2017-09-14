Рустэм Хамитов встретился с руководителями национальных общественных объединений Башкортостана Фото: пресс-служба Главы Башкортостана





Рустэм Хамитов встретился с руководителями национальных общественных объединений Башкортостана Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с руководителями национальных общественных объединений региона, обсудив с ними вопросы языковой политики.

Во встрече приняли участие депутат Государственной Думы, председатель совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан Зугура Рахматуллина, председатель исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов, председатель исполкома Собора русских Башкортостана Виктор Пчелинцев и председатель Региональной национально-культурной автономии татар Римма Утяшева.

– Языковая тема, конечно, весьма деликатная. К ней надо относиться серьёзно, потому что эту тему пытаются радикализировать, политизировать и, собственно говоря, создавать негативный фон по отношению к власти, республике, государству. Это недопустимо по нескольким причинам, в том числе потому, что дестабилизация ситуации по языковому признаку очень опасна, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Во-вторых, Конституция страны, Конституция республики гарантирует защиту языков народов Российской Федерации, создание условий для обучения, изучения языков. Никаких предпосылок для ослабления, ухудшения этой ситуации не видно. То есть на сегодняшний день имеется абсолютно надёжная законодательная база в части сохранения, развития родных языков, языков народов Российской Федерации.

Вместе с тем руководитель региона отметил, что языки народов Российской Федерации и народов, проживающих на территории республики, нуждаются в защите и поддержке. Это связано с уменьшением количества людей, знающих родной язык. В числе причин этой негативной тенденции Рустэм Хамитов назвал глобализацию, поиск универсального языка общения, а также формальное отношение к вопросам преподавания родных языков.

В целях создания условий для свободного изучения государственных языков Башкортостана, обеспечения эффективности и доступности системы изучения башкирского языка и языков народов республики сегодня был подписан соответствующий Указ.

– Это системный подход к вопросам поддержки языков в Республике Башкортостан, – сказал Рустэм Хамитов. – Надеюсь, что реализация данного Указа позволит нам со временем получить новую ситуацию и во многом успокоить порой «горячие головы», требующие сложных решений, которые на самом деле на сегодняшний день неочевидны. Но Указ нужен, потому что необходимо поддерживать государственные языки Башкортостана, языки народов республики.

Участники встречи приветствовали подписание Указа, поддержав инициативы Главы региона.

– Предлагаемый комплекс системных мер говорит о том, что защита государственных и родных языков – это совместное дело, сотворчество, прежде всего, носителей языка с системой образования. Это задача семьи, общественных организаций, национально-культурных объединений и государственных органов. И это вселяет достаточный оптимизм, – отметила депутат Государственной Думы, председатель совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан Зугура Рахматуллина.

По мнению парламентария, государственные и родные языки народов Российской Федерации должны защищаться не только на региональном, но и на федеральном уровне. Этот вопрос она намерена вынести на обсуждение в рамках Комитета Государственной Думы по делам национальностей.

Председатель исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов отметил, что защита родных языков – это основа для защиты русского общегосударственного языка.

– Языки народов Российской Федерации подпитывают русский язык. Это единый организм: сердцевина – русский язык, а корни – родные языки, – сказал Амир Ишемгулов. – Исчезнут языки народов России – настанет угроза и для русского языка.

Амир Ишемгулов сообщил, что Всемирный курултай башкир уже подключился к работе по сохранению и развитию родных языков. Из 122 пунктов проекта соответствующей госпрограммы 100 были предложены ВКБ.

Председатель исполкома Собора русских Башкортостана Виктор Пчелинцев подчеркнул, что на сегодняшний день в республике созданы все условия для того, чтобы многообразие языков имело юридически закрепленную основу.

– Сегодняшний Указ – это ориентир для нас в организации той работы, которую мы проводим в наших национально-культурных объединениях, – отметил Виктор Пчелинцев.

Председатель Региональной национально-культурной автономии татар Римма Утяшева озвучила ряд предложений по популяризации родных языков, повышении к ним интереса со стороны как детей, так и взрослых. В частности, она отметила важность работы воскресных национальных школ, учащиеся которых могут не только совершенствовать родной язык, но и изучать культуру, обычаи своего народа, участвовать в различных фольклорных праздниках.