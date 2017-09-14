Занимательная наука для детей: в Уфе один из вузов организует обучение для юных физиков и химиков Фото: Олег Яровиков Занимательная наука для детей: в Уфе один из вузов организует обучение для юных физиков и химиков Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирском государственном университете в новом учебном году Детская естественнонаучная академия приглашает на занятия юных физиков и химиков.

Как рассказали в БашГУ, преподавателями кафедры геофизики разработана уникальная программа для школьников «Лаборатория чудес», в рамках которой предусмотрено проведение более 100 интереснейших физических экспериментов. Профессора и доценты университета откроют детям тайны природы и самых удивительных её явлений.

В свою очередь, кафедра органической и биоорганической химии химического факультета продолжает реализацию образовательного проекта «Юный химик», цель которого — развитие у детей познавательного интереса к химии, формирование основ химических знаний.

Обучение введется в трех возрастных группах: от шести до семи лет (подготовительная группа детского сада), от семи до десяти лет (начальная школа), от 11 до 13 лет (5-7 классы общеобразовательной школы).

Занятия проводятся по субботам и воскресеньям.

Запись школьников осуществляется по телефонам: 8 (347) 229-96-75 (отдел довузовского и студенческого дополнительного образования),

8-917-405-95-70 (физика), 89174133751 и 89276365419 (химия).

Первое занятие состоится 23 сентября в 14 часов в аудитории 405 химического факультета, и в аудитории 02 физико-технического института. Вход свободный.