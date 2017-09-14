Бегом помогать: кто из успешных и известных уфимцев выйдет на дистанцию в поддержку воспитанников БФ «Мархамат» Фото: Олег Яровиков





Бегом помогать: кто из успешных и известных уфимцев выйдет на дистанцию в поддержку воспитанников БФ «Мархамат» Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В воскресенье, 17 сентября, пройдет Уфимский международный марафон – самое важное событие для любителей бега. В этом году впервые в его рамках состоится благотворительная акция #БЕГУПОМОГУ, инициатором которой стал благотворительный образовательный фонд (БОФ) «Мархамат».

«На Западе это очень популярное явление, стать благобегуном в одном из крупных и известных марафонов очень почетно. Несколько лет назад это движение пришло и в Россию. В Москве, к примеру, сейчас каждый восьмой участник марафона – это благобегун. Он бежит в пользу какого-либо благотворительного фонда, — сказала на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» президент БОФ «Мархамат» Айгуль Гареева. – Среди уфимских благобегунов известные люди, они выйдут на дистанцию в поддержку конкретных детей, воспитанников детского центра развития фонда «Мархамат». Наша цель собрать – 200 тысяч рублей».

В числе благобегунов как профессиональные спортсмены, так и люди, далекие от спорта.

Министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев побежит в пользу 10-летней Амалии Гаитовой. У девочки — детский церебральный паралич, диабет. Она ходит в центр уже шесть лет. Тогда Амалию привезли на коляске, не говорящую, не смотрящую в глаза, не реагировавшую ни на кого и ни на что. Сейчас ребенок самостоятельно ходит, понимает обращенную речь, по возможности обслуживает себя. Может сказать несколько слов, знает некоторые буквы и цифры. Дома старается принимать участие во всех хозяйственных делах и помогает бабушке.

«Благотворительная акция во время марафона — это отличный повод сделать доброе дело. В суете повседневных дел не всегда есть возможность для того, чтобы оглянуться вокруг и увидеть тех, кому нужна наша помощь. Сотрудничество с фондом позволяет оказать помощь быстро и с уверенностью, что все средства дойдут до нуждающихся», — говорит глава природоохранного ведомства.

Тренер по тайскому боксу Саша Брукс выйдет на дистанцию в пользу Амины Позолотиной. Девочка вместе с пятилетней сестрой и своими родителями в январе этого года попала в страшную аварию. Родители погибли, дети получили серьезные травмы. У Амины — сильное повреждение позвоночника, она не может ходить. В настоящее время ребенок живет в арендованной фондом «Мархамат» квартире в Деме возле центра абилитации «Любимый малыш», где проходит серьезную реабилитацию. Также фонд оплачивает патронатную сестру для Амины. Чтобы девочке продолжить реабилитацию, нужна помощь. Необходимо 23 100 рублей для оплаты патронатной сестры.

«Я бегу, чтобы помочь малышке Амине, которая в свои восемь лет осталась без родителей. Я сама была воспитанницей детского дома и знаю, каково это адаптироваться в жизни самостоятельно. Пусть эта акция поможет как можно большему количеству детишек, ну а мы, те, кто встал на ноги, преодолев все трудности, максимально этому поспособствуем», — отметила Саша Брукс.

Благобегун Алла Ишбулдина побежит вместе с семьей, чтобы помочь семилетнему Алмазу Мужайло. У мальчика значительные нарушения поведения, он требует постоянного ухода и лечения. Ребенок посещает центр развития «Мархамат». Чтобы продолжить занятия в нем, необходима помощь. 15 тысяч рублей хватит на три месяца индивидуальных занятий.

Генеральный директор Башкирской выставочной компании Альбина Кильдигулова отметила, что с фондом «Мархамат» их связывают давние отношения: это и совместные благотворительные акции, и проведение различных выставок, и многое другое.

«Используем любую возможность, чтобы помочь детям. Здесь важна не сумма, а участие людей, их внимание к детям и понимание, что каждый может помочь. Марафон – это новый опыт для нас, тем не менее, помочь пятилетнему Данису вызвался почти весь наш коллектив. У мальчика — органическое поражение ЦНС, ранний детский аутизм.

«Он – особенный ребенок. Талантливый, красивый, ему лишь нужно научиться жить в обществе. У него хорошие перспективы и есть большая вероятность, что с помощью всех неравнодушных людей, он станет обычным ребенком, умеющим радоваться простым вещам, — убеждена Альбина Кильдигулова. — Все, что нужно ему на данном этапе – возможность заниматься с педагогами и специалистами Центра детского развития. Для этого нужны средства».

Акцию #БЕГУПОМОГУ поддержат и солисты Башкирского государственного театра оперы и балета Любовь Буторина, Ян Лейше и Регина Звегинцева. Они побегут в пользу семилетнего Артемия Комарова, у которого диагностирован детский церебральный паралич тяжелой степени. Вокалисты признались, что будут рады присоединиться к благобегунам и стать частью их команды. Они участвуют не ради спортивных результатов, а ради помощи ребятам.

Любовь Буторина призналась, что не очень любит бегать, но решила принять участие в марафоне и сделать это маленькое дело для таких сильных и смелых детей. Ее коллега, Регина Звегинцева, считает, что «этот забег не просто проявление спортивного духа, силы воли и выносливости — это возможность помочь прекрасным малышам».

«Я бегу с пожеланиями здоровья, счастья и исполнения мечты этим детишкам», — отметила оперная певица.

Артисты БГТОиБ уже пригласили Артемия вместе с мамой на спектакль, где познакомятся с ним.

Главный врач, директор сети клиник «Здоровье женщины и мужчины», постоянный участник благотворительных забегов по всему миру Эльза Фазлыева в этом году уже в третий раз примет участие в Уфимском международном марафоне.

«Идея этого мероприятия очень правильная – не просто собрать деньги, а то, что ты своим поступком, в данном случае, тем, что ты выйдешь на дистанцию, доказываешь, что готов помочь, — считает Эльза Фазлыева. – Кроме того, это еще одна возможность привить интерес, вкус у людей к такой жизненной позиции, что мы должны делиться. То есть ты делишься, и можешь также обратно получить это добро и тепло, когда тебе это будет необходимо. Если мы сможем с помощью этой акции в наших людях зародить это зерно, эту культуру и будем ее развивать, будет очень здорово».

Депутат городского Совета Иосиф Марач, у которого подрастают близнецы Саша и Яша, побежит в пользу четырехлетних Аяза и Нияза Каюмовых. У братьев — функциональное нарушение развития.

«Я решил принять участие в данном проекте, чтобы обратить внимание каждого из нас, что вместе мы можем гораздо больше чем в одиночку. Иногда, даже незначительная для вас сумма может быть решающей для детишек, которым нужна помощь», — убежден депутат.

У Аяза и Нияза, занимающихся в центре с ноября 2016 года наблюдаются значительные успехи. Первый из братьев уже начал хорошо разговаривать, а второй научился играть и интересоваться предметами.

Директор Уфимского международного марафона Владислав Литвинчук, комментируя благотворительную акцию, добавил, что «иногда руку протянуть важнее, чем что-то подарить».

«Многие благубегуны могли бы просто перечислить необходимую сумму, и все. Однако важнее, что они сами выйдут на старт. Они показывают, что совершают конкретные поступки, чтобы помочь детям», — отметил Владислав Литвинчук.

Поддержать подопечных благобегунов может каждый. Для этого необходимо зайти на всероссийский сайт «Сделай!»

Напомним, в программе — забеги на четыре дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 10, 3 км. Маршрут забега пройдет по историческим местам и улицам города со стартом и финишем на стадионе «Динамо». Обязательное условие для всех участников – наличие медицинской справки.