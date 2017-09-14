Журналистов Башкирии призывают активизировать свое участие во всероссийском конкурсе «В фокусе - детство» Фото: Олег Яровиков Журналистов Башкирии призывают активизировать свое участие во всероссийском конкурсе «В фокусе - детство» Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Журналистов республиканских и муниципальных газет Башкортостана, журналов, интернет-изданий, теле- и радиокомпаний призывают активнее присылать свои материалы на всероссийский конкурс 2017 года «В фокусе — детство».

В Агентстве печати и СМИ РБ напомнили, что к участию в конкурсе принимаются публикации и сюжеты, в которых отражается восприятие в современном обществе проблем детского и семейного неблагополучия, отношение в социуме к детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Работы, авторы которых стремятся на примерах героев донести до своей аудитории как много в жизни детей-сирот, детей с особенностями развития, подростков, находящихся в конфликте с законом, могут изменить доброжелательное отношение и неравнодушие живущих рядом людей, считают организаторы конкурса.

В этом году для конкурса предложено три основные номинации:

Помочь ребенку — помочь семье. В этой номинации оцениваются материалы, посвященные лучшим практикам поддержки семьи и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального сиротства, семейному устройству детей-сирот, успешному опыту приемных семей.

Особенное детство: быть рядом. В этой номинации принимаются материалы о социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, в которых растут такие дети.

Работа над ошибками. В этой номинации предпочтительны материалы, рассказывающие об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.

Учреждены также четыре специальные номинации:

Вызываем доверие. Материалы, посвященные работе Общероссийского детского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122.

Миссия: родитель. Материалы, посвященные ответственному родительству и профилактике жестокого обращения с детьми.

Семья года. Материалы, освещающие мероприятия Общероссийского конкурса «Семья года».

К движению без ограничений. Материалы, посвященные реализации партнерского проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, работе автогородков и автоклассов для детей с ограниченными возможностями здоровья, открытых в рамках проекта.

Конкурс проводится в два тура. В региональном могут принять участие материалы, размещенные с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года в региональных и муниципальных СМИ. К участию в конкурсе также принимаются работы юных журналистов (13-17 лет), опубликованные в СМИ. Определять победителей будут региональные оргкомитеты, которые сформированы в субъектах РФ. Лидеры региональных туров станут участниками федерального тура конкурса, в котором за победу также смогут побороться материалы, вышедшие в аналогичный период в федеральных СМИ. Журналисты федеральных СМИ могут направлять свои работы на электронный адрес организаторов конкурса kcj_fond@mail.ru.

Более подробно о VIII Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе — детство», правилах участия и требованиях к оформлению электронного пакета документов можно узнать из Положения о конкурсе на официальном сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По всем вопросам участия в конкурсе можно обращаться в Департамент коммуникаций Фонда по телефону: 8 (495) 606-71-02 или по электронному адресу kcj_fond@mail.ru.

В Башкортостане в состав оргкомитета вошли представители Министерства образования РБ и Министерства труда и социальной защиты населения РБ.

Конкурсные работы необходимо направлять в Агентство по печати и средствам массовой информации РБ (ул. Кирова, 45, каб. 420). Срок подачи заявок — до 1 октября 2017 года. Контакты: zamanova.z@bashkortostan.ru, (347) 218-07-73.

Организатор конкурса — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Партнерами Фонда в проведении конкурса выступают Союз журналистов России, творческое объединение ЮНПРЕСС и компания Kia Motors RUS. Информационную поддержку оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.