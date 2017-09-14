Роспотребнадзор сообщил о распространении в России опасного вируса из Китая Фото: Олег Яровиков Роспотребнадзор сообщил о распространении в России опасного вируса из Китая Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Роспотребнадзор информирует о распространении в России опасного вируса ECHO30 подтипа H, пришедшего из Китая и соседних с ним регионов. Как сообщает РИА Новости, ведомство полностью готово к оперативному предупреждению распространения инфекции.

По информации некоторых СМИ, агрессивный подтип энтеровируса ECHO30 нашли уже в пяти регионах за Уралом и в центральной части России. Этой осенью по всей стране ожидается волна заболеваемости. Отмечается, что вирус легко передается по воздуху и буквально за день вызывает серозный менингит. При этом, по словам специалистов, иммунитет к нему у большинства россиян еще не выработался. Болезнь сопровождается головной болью, высокой температурой, тошнотой и головокружением. В службе отметили, что при первых признаках ухудшения самочувствия следует обращаться за медицинской помощью.