В Башкирии поставили вербатим «Лабиринт» о влиянии интернета на людей

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Салаватском башкирском драмтеатре состоялась премьера экспериментального спектакля в популярном жанре вербатим «Лабиринт». Режиссер-постановщик — Юлия Саубанова (Уфа). Спектакль поставлен на актуальную тему – влияние социальных сетей, интернета, компьютера на нашу жизнь.

«На сегодняшний день интернет-технологии плотно вошли в нашу жизнь, и почти все так или иначе, являются активными пользователями этих технологий. Но зачастую за этим скрывается нечто, что безвозвратно меняет людей, нашу природу, природу Человека. Возможность ответить на вопрос «хорошо это или плохо» мы предоставляем зрителям. Сколько людей, столько и мнений, и все эти мнения мы постарались выразить в нашем спектакле», — говорит режиссер Юлия Саубанова.

Вербатим означает документальный театр. Все герои — реальные люди, с которыми общались артисты в процессе подготовки спектакля, брали у них интервью, из которых и состоит сам спектакль.

«Мы не меняли ничего в этих диалогах и монологах. Ничего не придумывали и не додумывали, — говорит режиссер. — Все, что вы увидите, – это правда, картина нашего мира, зеркало, в отражении которого вы, возможно, сможете увидеть себя, своих близких или друзей».

Первыми зрителями спектакля стали школьники. По задумке режиссера после спектакля состоялась беседа с подростками, в которой они активно отвечали на вопросы актеров и высказывали свое мнение об увиденном.

Все, кто не успел прийти на премьеру, могут посмотреть спектакль 20, 21, 22, 23 сентября, сообщили в пресс-службе театра.