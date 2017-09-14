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14 сентября Четверг

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В Башкирии всех желающих приглашают на субботник в Мурадымовское ущелье в обмен на экскурсию

ОБЩЕСТВО

В Башкирии всех желающих приглашают на субботник в Мурадымовское ущелье в обмен на экскурсию Фото: Олег Яровиков

В Башкирии всех желающих приглашают на субботник в Мурадымовское ущелье в обмен на экскурсию Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии всех желающих приглашают на субботник в парк «Мурадымовское ущелье» в обмен на экскурсию. 14 сентября в природном парке пройдет итоговое мероприятие Всероссийской экологической акции «Вода России» по очистке берегов рек и малых водоемов.

Сотрудники парка ждут всех неравнодушных к своему родному краю, ценящих природу, переживающих за будущее рек и родников в четверг, 14 сентября, в 10 часов. С собой нужно взять перчатки и резиновые сапоги. Для желающих проведут экскурсию в пещеру.

Теги: экология. субботники
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