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В Башкортостане в преддверие зимы собирают гуманитарную помощь для жителей Луганска

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане в преддверие зимы собирают гуманитарную помощь для жителей Луганска Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане в преддверие зимы собирают гуманитарную помощь для жителей Луганска Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкирский союз ветеранов боевых действий организует очередной сбор и доставку гуманитарной помощи для жителей Луганской Народной Республики, сообщает Минтруда региона.

«Сохраняя добрые традиции, заложенные в годы Великой Отечественной войны, мы стремимся и в нынешнее тяжелое для братских территорий время поддержать луганский народ, пострадавший в ходе новых боевых действий, — рассказал председатель Союза Тимерьян Ражапов. — В этом году гуманитарный груз был нами собран и доставлен в два этапа, в феврале-марте и в апреле-мае. В настоящее время, в преддверии зимнего периода, жители ЛНР вновь остро нуждаются в нашей братской поддержке, школы ЛНР – в отопительных котлах и других предметах жизненной необходимости».

Принимаются продукты, строительные материалы, новые теплые вещи, одежда, спортивные принадлежности, детское питание, новогодние подарки, новогодние игрушки, канцтовары, а также финансовая помощь. Номер расчетного счета 40703810106000001057, ИНН 0274900042, БИК 048073601, кор.счет 30101810300000000601 с пометкой «Благотворительная помощь ЛНР».

Центром сбора гуманитарной помощи является офис Башкирского союза ветеранов боевых действий, который находится по адресу: 450064, г. Уфа, ул. Интернациональная, дом №1. Тел/факс+7(347)260-22-86, E-mail bcvlk@mail.ru. Контактный телефон: 8-917-405-0064.

С ноября 2015 года по май 2017 года данной общественной организацией было доставлено в Луганскую Народную Республику более 80 тонн гуманитарного груза, совершено девять поездок.

Теги: сбор гуманитарной помощи
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