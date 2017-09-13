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Уфа   °

На новом футбольном поле в Октябрьском провели первый турнир

СПОРТ

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В городе Октябрьский состоялось открытие нового, современного футбольного поля с искусственным покрытием и I Всероссийского турнира по футболу на призы главы администрации города.

«Каких-то два месяца назад на этом месте был пустырь. А уже сегодня — это футбольное поле с искусственным покрытием, которое даст возможность тренироваться и проводить соревнования в любое время года. Причем, самое главное, тренироваться смогут не только профессиональные команды, но и местная детвора, молодежь», — сказал в своей приветственной речи глава администрации города Алексей Шмелев. В подарок команде «Легион» он вручил футбольные мячи.

Праздник продолжился I Всероссийскими соревнованиями по футболу среди мальчиков 2009 года рождения на приз главы администрации города. В них участвовали юные футболисты из Октябрьского, Уфы, Салавата, Саранска, Набережных Челнов, Ижевска. Игра выдалась напряженная и захватывающая, удача оказалась на стороне команды «Зенит» из города Ижевск. Они заняли первое место. Хозяева нового поля — команда «Легион» города Октябрьский стали вторыми. Замкнула тройку команда «Мордовия» из Саранска. Победители получили в подарок кубки, грамоты, медали и памятные призы.

Теги: футбол
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