В конце сентября в Башкирии пройдет региональный отборочный этап Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс»

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

27-29 сентября в Республике Башкортостан состоится региональный отборочный этап Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие будет проходить одновременно на нескольких площадках, расположенных в профессиональных образовательных организаций по разным компетенциям. По компетенции «Web-дизайн» и «Сетевое и системное взаимодействие» определен Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж; по компетенциям «Дизайн персонажей/Анимация» и «Учитель начальных классов» — Салаватский колледж образования и профессиональных технологий; по компетенции «Издательское дело» — Башкирский профессиональный колледж им. Героя Советского Союза Султана Бикеева; по компетенции «Декоративное искусство» — Уфимский художественно-промышленный колледж; по компетенции «Портной» -Уфимский колледж ремесла и сервиса имени Ахмета Давлетова; по компетенции «Сварочные технологии» — Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства; по компетенции «Массажист» — «Уфимский медицинский колледж»; по компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело» — Уфимский колледж отраслевых технологий.

Цель Чемпионата «Абилимпикс» — содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на региональном рынке труда.

В рамках Программы запланированы торжественное открытие Регионального этапа чемпионата, круглый стол по теме «Межведомственное взаимодействие по вопросам инклюзивного профессионального образования: перспективы, проблемы», соревнования, презентационные соревнования по компетенции.

Напомним, что региональным центром развития движения «Абилимпикс» на территории Республики Башкортостан определен Салаватский колледж образования и профессиональных технологий.