В ДТП с поездом «Адлер – Нижневартовск» пострадала жительница Башкирии

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Среди пострадавших в ДТП с поездом «Адлер – Нижневартовск» оказалась 56-летняя жительница Башкирии. Напомним, 9 сентября около 11 часов утра на 17 км автодороги «Нижневартовск-Мегион» грузовой автомобиль въехал в движущийся состав на переезде Мыхпаевский(ХМАО). От сильного удара все, что находилось внутри 17 вагона, перевернулось, столики были сломаны, а верхние ярусы кроватей рухнули вниз.

Кадры ужасают: пассажиров в тяжелом состоянии, с переломами и гематомами спасатели вытаскивали на руках. Одной из пострадавших пришлось ампутировать ногу, но, к счастью, медикам удалось спасти жизнь всем потерпевшим.

ДТП с поездом «Адлер – Нижневартовск». Поезд на Нижневартовск не дошёл до города 15 минут. На переезде его сбил грузовик.

Помимо уроженки Башкирии, в том роковом вагоне находились жители Томска, Челябинской области, Нижневартовска и Радужного. Все они были доставлены в больницу Нижневартовска, водителя грузовика также госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вагон, в который въехал большегруз, буквально разнесло на части

Вагон, в который въехал большегруз, буквально разнесло на части

— На утро среды (13 сентября – Ред.) на стационарном лечении находятся 13 человек, в том числе четверо детей, — сообщили «Интерфаксу» в правительстве Югры. — Семь пациентов выписаны. Отмечается положительная динамика у пациентов, состояние которых накануне оценивалось как тяжелое. По крайне тяжелым пациентам информация прежняя.

В правительстве Югры отметили, что всем пострадавшим выплатят компенсацию за моральный ущерб, общая сумма, взятая из резервного фонда, составляет 3,3 миллиона рублей. Получившим тяжелые травмы полагается 300 тысяч рублей материальной поддержки, а пострадавшие, чье состояние оценивается как среднетяжелое, получат 200 тысяч рублей.Состояние здоровья уроженки Белебея, 56-летней Машниной Л., медики оценили как среднетяжелое, сейчас женщина идет на поправку.

В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело

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