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13 сентября Среда

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Ушла из жизни Герой Социалистического Труда, ветеран нефтяной отрасли Ляйля Марданшина

ОБЩЕСТВО

Ушла из жизни Герой Социалистического Труда, ветеран нефтяной отрасли Ляйля Марданшина

Фото: предоставлено администрацией г. Октябрьский

Ушла из жизни Герой Социалистического Труда, ветеран нефтяной отрасли Ляйля Марданшина

Фото: предоставлено администрацией г. Октябрьский

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

10 сентября на 91-м году ушла из жизни Герой Социалистического Труда, ветеран нефтяной отрасли Ляйля Ханиповна Марданшина.

Ляйля Марданшина родилась 15 мая 1927 года в селе Верхнеманчарово Илишевского района БАССР. Трудовую деятельность начала в 1944 году учительницей Казы-Ельдякской начальной школы Дюртюлинского района. С 1946 года стала трудиться помощником оператора, оператором по добыче нефти и газа нефтедобывающего управления «Туймазанефть».

Ляйля Марданшина относилась к работе творчески, успешно выполняла ответственные поручения по освоению новой техники и диспетчеризации промысла, участвовала в испытании сложного оборудования. Она успешно освоила автоматическую откачку нефти, выступила инициатором многоскважинного обслуживания, ежемесячно перевыполняла производственные планы, оказывала большую помощь в подготовке квалифицированных кадров, щедро передавала богатый опыт молодым работникам. С 1971 по 1981 годы Ляйля Марданшина работала заместителем председателя профсоюзного комитета, заведующим техническим кабинетом Дома техники НГДУ «Туймазанефть».

Самоотверженный труд Ляйли Ханиповны отмечен высокими государственными наградами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1959 года ей присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. Она является кавалером орденов Ленина и Знак Почета, удостоена званий «Почетный нефтяник СССР», «Заслуженный нефтяник Башкирской АССР», «Почетный гражданин города Октябрьский».

Ляйля Марданшина принимала активное участие в общественно-политической жизни, избиралась депутатом Верховного Совета СССР, Верховного Совета Башкирской АССР.

Ляйлю Ханиповну отличали высокий профессионализм и организаторские качества, ответственность, скромность, доброта и внимание к людям. Она пользовалась заслуженным авторитетом и уважением всех, кто работал и общался с ней.

Светлая память о Ляйле Ханиповне Марданшиной — высоком профессионале, скромном и замечательном человеке — навсегда сохранится в наших сердцах.

Некролог подписали Глава республики Рустэм Хамитов и другие официальные лица.

Теги: утраты, память
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