В Уфе на круглом столе обсудят вопросы профилактики детской инвалидности Фото: Гульфия Акулова В Уфе на круглом столе обсудят вопросы профилактики детской инвалидности Фото: Гульфия Акулова

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 15 сентября, Благотворительный образовательный фонд «Мархамат», Медицинская палата Башкортостана и Медицинский центр «Азатлык» проведут круглый стол по профилактике детской инвалидности. В рамках его работы будет заслушан публичный отчет по итогам проекта «Мир вашему дому», реализованного Медицинским центром «Азатлык». Реабилитационные курсы лечения малышей с угрозой ДЦП и детей с ДЦП в этом центре были реализованы на средства Президентского гранта в ходе конкурса, проведенного Благотворительным фондом «Покров».

На круглом столе будут оглашены клинические показатели детей в ходе регулярного комплексного восстановительного лечения, результаты работы с их семьями.

«К участию в работе круглого стола нами приглашены представители органов государственной власти, медицинского и родительского сообществ, представители общественных организаций», — сообщила директор АНО «Центр содействия раннему выявлению и лечению ДЦП «Азатлык» Наталья Щедрова.

Мероприятие начнется в 15.00 по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 104.