Белорецк активно застраивается новыми жилыми домами Фото: Олег Яровиков















Белорецк активно застраивается новыми жилыми домами Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Белорецке, городе с богатой историей и традициями, отметившем в этом году 255-летие, активными темпами идут работы по благоустройству: реконструируют дороги, в порядок приводят улицы, парки, скверы, обновляют придомовые территории, строят жилье.

Комплексный подход к обустройству комфортной городской среды — вот что отличает Белорецк сегодня. Одним из приоритетных направлений развития города и повышения качества жизни белоречан является строительный комплекс. На смену старым деревянным баракам возводятся новостройки.

По словам заместителя главы администрации Белорецкого района по ЖКХ, строительству и транспорту Вячеслава Калугина, в настоящее время в Белорецке строится четыре дома. Один из них — трехэтажный — расположен на улице Кооперативная, 4.

«На этом месте стоял двухэтажный деревянный 16-квартирный барак. Его признали аварийным, жильцов с их согласия расселили, а дом снесли по программе «Ветхое аварийное жилье», — говорит замглавы администрации. — Строительство новостройки, в которой будет 24 квартиры, началось в текущем году. Эта территория обеспечена всеми сетями, то есть проблем с обеспечением жителей этого дома теплом, водой, газом, канализацией, здесь не будет. Сейчас строители уже готовятся к зиме: ставят окна. Сдача запланирована на будущий год. С этим мы не спешим, для нас главное, чтобы строили качественно».

Еще один дом возводится на улице Твердышева. Пятиэтажка (шестой — цокольный этаж) также обеспечена всеми сетями. В этом доме будет 105 квартир.

Второе не менее важное направление — капитальный ремонт многоквартирных домов.

«За 2014-2016 годы в Белорецке был отремонтирован 61 многоквартирный дом на общую сумму 112,5 миллиона рублей. В этом году их 23, — привел данные Вячеслав Калугин. — В разных домах выполняются различные виды работ: ремонт систем водоснабжения и водоотведения, электромонтажные работы, ремонт фасадов, кровель, лифтов, отопления. В этом году на эти работы направлено 62,5 миллиона рублей».

Продолжается работа и по проекту о переходе на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных. В Белорецке эта система будет внедрена в 21 доме в микрорайоне «Первомайский» и в двух социальных объектах: детском саду и коррекционной школе.

«Для учреждений образования строятся блочные котельные. Для многоквартирных домов в 14 домах (144 квартиры) будет установлено индивидуальное отопление, то есть в каждой квартире будет котел и новая система отопления. В семи остальных, коридорного типа, будет пристроенная котельная. Она будет отапливать весь дом», — уточнил Вячеслав Калугин.