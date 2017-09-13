В Башкирии фабрика выпускала миллион перламутровых пуговиц в год Фото: Книжная палата РБ В Башкирии фабрика выпускала миллион перламутровых пуговиц в год Фото: Книжная палата РБ

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

О выращивании деловых поросят и начале выпуска перламутровых пуговиц рассказала газета «Красная Башкирия» в марте 1947 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Передовики животноводства Макаровского района получили денежную премию в 20 тысяч рублей», — информировало издание. Среди премированных животноводов была свинарка из местного колхоза, «получившая от семи свиноматок по 19 деловых поросят». Примечательно, что все 137 поросят свинарка сохранила и вырастила.

Весной 1947 года в Мечетлинском районе Башкирии заработала новая фабрика. Усть-Икинская фабрика специализировалась на выпуске востребованных в то время перламутровых пуговиц. «Дана первая партия перламутровых пуговиц, 50 тысяч штук, — говорится в газете. — В нынешнем году фабрика выпустит миллион пуговиц».

Справка. Родоначальником фабричного производства пуговиц в России считается Михаил Ломоносов, основавший в 1753 году фабрику по выпуску стеклянных пуговиц. Натуральные перламутровые пуговицы изготавливались из морских ракушек и до революции ввозились в Россию из-за границы. Только в 1926 году в стране было начато их производство. Согласно госстандарту, пуговица в СССР была рассчитана на нагрузку в 5 кг, предел нагрузки современных пуговиц — около 500 граммов. В 1960-х годах производство перламутровых пуговиц было закрыто из-за нерентабельности и начат выпуск пуговиц из пластмассы.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.